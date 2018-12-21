外汇局：11月境内外汇市场供求呈现基本平衡

人民网北京12月21日电 记者从国家外汇管理局获悉，外汇局发布的11月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，2018年11月，银行结汇10709亿元人民币（等值1544亿美元），售汇11950亿元人民币（等值1723亿美元），结售汇逆差1241亿元人民币（等值179亿美元）。

外汇局新闻发言人、总经济师王春英表示，11月份，境内外汇市场供求呈现基本平衡。我国外汇市场的供求主要有两部分组成：一是银行结售汇差额。二是境内银行、境外清算行等市场主体在银行间外汇市场上的外汇买卖。如11月份客户的远期结售汇变化使得银行向市场增加了112亿美元外汇供给，与银行结售汇逆差实现了供需基本平衡。在境内外汇市场供求基本平衡、汇率折算以及资产价格变动等因素综合作用下，2018年11月末我国外汇储备余额为30617亿美元，较10月末上升86亿美元。

“从外汇市场预期来看，当前外汇市场预期总体稳定。”王春英指出，随着市场环境的变化，11月以来人民币对美元汇率总体升值，市场主体的汇率预期合理分化，使得11月银行远期结售汇签约连续第3个月保持顺差，推动银行部门向市场增加外汇供给。同时，企业利用外资、对外投资、跨境融资、内保外贷等保持基本稳定；个人购汇继续呈现稳中有降态势，10月和11月个人购汇规模均处于今年较低水平，11月同比下降9%。

王春英强调，近一段时期，国际环境错综复杂，外部压力持续存在，但我国外汇市场总体呈现双向波动、基本稳定的格局，没有出现趋势性的变化。这一方面体现了我国经济平稳运行的根本性作用，另一方面也说明外汇市场参与主体更趋理性，适应外部环境变化的能力不断提升。未来，我国将坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展，有助于进一步夯实我国外汇市场稳定的基础。

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