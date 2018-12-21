交通部：截至2017年底我国公路通车总里程逾477万公里

人民网北京12月21日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行12月份例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕对外发布改革开放40周年交通运输领域取得的成就等相关内容，并回答记者提问。

吴春耕认为，交通运输是经济社会发展的先行官，也是改革开放的参与者和推动者。40年来，在党中央正确领导下，交通运输始终坚持改革创新、开放发展，始终把自身发展与国家民族命运紧密相联，一代代交通人逢山开路、遇水架桥，勇当改革开放的开路先锋和时代尖兵，开拓了交通运输改革创新发展的新局面。特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，交通运输行业紧紧抓住历史机遇，改革开放步伐不断加快，成功实现了从“瓶颈制约”到“初步缓解”，再到“基本适应”经济社会发展的重大跃升，一个走向现代化的综合交通运输体系已经展现在世界面前。

吴春耕表示，把交通运输行业发展40年来在一代代交通人前仆后继的努力下取得的辉煌成就向大家简要介绍一下，一共分以下四个部分：

一是在交通基础设施方面，实现了跨越式发展。目前，我国高速铁路、高速公路里程以及港口万吨级泊位数量等均位居世界第一，机场数量和管道里程位居世界前列，“五纵五横”综合运输大通道基本贯通，中国路、中国桥、中国港、中国高铁成为亮丽的中国名片，现代综合交通运输体系初步形成。可以用一组数字来具体说明：铁路方面，截至2017年底，全国营业里程达到12.7万公里，是1978年的2.5倍。特别是高速铁路里程达2.5万公里，占世界高铁里程的三分之二，覆盖百万人口以上城市比例达65%。“四纵四横”高铁主通道基本贯通，以高速铁路为骨架、以城际铁路为补充的快速客运网络初步建成；公路方面，截至2017年底，全国公路通车总里程达477.35万公里，是1978年的5.4倍，高速公路覆盖97%的20万以上人口城市及地级行政中心，国省干线公路连接了全国县级及以上行政区，农村公路通达99.99％的乡镇和99.98％的建制村；水运方面，截至2017年底，我国港口拥有生产性码头泊位2.76万个，其中万吨级及以上泊位2366个，分别是1978年的38倍和18倍，初步建成了以“两横一纵两网十八线”为主体的内河航道体系；民航方面，截至2017年底，全国民航运输机场达229个，是1978年的2.8倍，服务覆盖全国88.5％的地市、76.5％的县，初步形成了以北京、上海、广州等国际枢纽机场为中心，省会城市和重点城市区域枢纽机场为骨干，以及其他干支线机场相互配合的格局；城市轨道交通方面，2017年底全国34个城市开通了153条城市轨道交通线路，运营里程达到4583.8公里；邮政方面，目前我国邮政网络成为世界规模最大的网络之一，2017年底全国邮路总条数达2.7万条，快递服务营业网点达21万处。

二是在运输服务方面，保障能力显著增强。目前我国的运输量位居世界前列，下面我还是用数字来说明：2017年，全社会完成客运量184.9亿人、旅客周转量3.3万亿人公里，分别是1978年的7.3倍和18.8倍；完成货运量472亿吨、货物周转量20万亿吨公里，分别是1978年的14.8倍和19.4倍。截至2017年底，我国铁路旅客周转量、货运量居世界第一，公路货运量及周转量居世界第一，民航自2005年起航空运输总周转量(不含港澳台地区)已连续13年排名世界第二，港口货物和集装箱吞吐量连续10多年保持世界第一。目前全球排名前十的港口中有７个位于我国。邮政业年服务用户超过1000亿人次，2017年快递业务量完成400.56亿件，连续多年稳居世界第一。城市公共交通2017年全年完成客运量1273.4亿人次。乡镇和建制村通客车率分别达到99.1％和96.5％以上。全国公交专用车道达1.1万公里，快速公交系统(BRT)线路长度达3424.5公里，定制公交、夜间公交等特色公共交通服务产品的新模式不断丰富，网约出租汽车等新业态快速发展。全国城市公共汽(电)车运营线路达到5.7万条。水路国际运输航线和集装箱班轮航线往来100多个国家和地区的1000多个港口，民航定期航班航线达4418条，航线里程达到1082.9万公里(按重复距离计算)，通达内陆224个城市和香港、澳门、台湾地区以及60个国家(地区)的158个城市，全国乡镇快递服务营业网点覆盖率达87.3％。截至2017年底，公路营运车辆总数达1450万辆，营运客车高档化、舒适化和货运车辆大型化、专业化程度不断提高，全国拥有公共汽电车65.12万辆，拥有出租汽车139.58万辆，水上运输船舶达14.5万艘，船舶大型化、专业化和标准化发展趋势明显。民航拥有运输飞机在册架数3296架，通用航空企业拥有在册航空器2297架，邮政业拥有各类汽车29.5万辆，国内快递专用货机100架。

三是科技创新水平整体提升。我国基础设施建设技术已经迈入世界先进行列，高原冻土、膨胀土、沙漠等特殊地质的铁路、公路建设技术克服世界级难题，特大桥隧建造技术达到世界先进水平，离岸深水港建设关键技术、巨型河口航道整治技术、长河段航道系统治理技术以及大型机场工程建设技术世界领先。我看有网友评论说，我们现在是“基建狂魔”，我要说的是，这背后其实是有巨大的科技实力支撑才得以实现的。此外，我们的装备制造技术也快速进步，高速铁路成为“中国制造”和“走出去”的新名片，大型客机Ｃ919成功首飞，300米饱和潜水处于世界先进行列；信息化智能化技术有效应用，大数据、云计算、物联网、移动互联网等信息通信技术在交通运输领域广泛应用，线上线下结合的商业模式蓬勃发展。

四是对外开放方面成绩显著。交通运输业是中国最早对外开放的行业之一，1979年交通部驻港企业招商局在深圳创办蛇口工业区，在全国改革开放的棋盘上先行一步。1984年国家设立的14个沿海开放城市沿海港口成为对外开放的“窗口”。目前，在交通运输基础设施领域，所有公路桥梁、港口码头、其他铁路和城市轨道对外资不设限。在运输服务领域，公路货运、国际集装箱多式联运、国际海运辅助服务完全放开。交通行业不断推进企业“走出去”，高铁成为“走出去”的新亮点，高速公路建设、深水筑港、轨道及港口装卸设备加快走出国门。目前，我国港口集装箱机械市场占有率连续十几年位居世界第一，产品遍布世界88个国家和地区。中国交通运输企业正在从传统劳务输出和工程承包向资本输出、技术输出、管理输出、标准输出转变，一批具有全球竞争力的世界一流交通运输企业正在成长起来。我们成功出任联合国亚太经社会、国际民航组织、国际海上人命救助联盟等国际组织重要职务，多次连任国际海事组织Ａ类理事国、国际民航组织一类理事国、万国邮联经营理事国，国际话语权不断提升。

吴春耕指出，40年来，交通运输行业始终走在改革开放前列，探索走出了一条具有中国特色的交通运输发展道路，探索并创造了中国交通运输发展的成功经验。

(责编：朱江、仝宗莉)