交通部全面完成2018年12件贴近民生的实事

人民网北京12月21日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行12月份例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕对外发布改革开放40周年交通运输领域取得的成就等相关内容，并回答记者提问。

有记者提到“今年年初，交通运输部对外公布了2018年要做的12件更贴近民生实事。目前，这12件民生实事完成情况如何？”时，吴春耕表示，自2015年起，交通运输部围绕人民群众最关心最直接最现实的利益问题，每年推出一批民生实事，年初公开承诺、年底到点交账，四年来累计实施了46件民生实事，成效不断显现，人民群众交通运输获得感幸福感安全感不断增强。关于2018年确定的12件更贴近民生实事，今天我可以很高兴地告诉大家：12件实事的目标任务已经全部完成。其中有6项是超额完成。

吴春耕表示，6项超额完成分别是：一是新改建农村公路20万公里，新增5000个建制村通硬化路，新增5000个建制村通客车，实际完成新改建农村公路25万公里，新增通硬化路建制村5560个，新增7000个以上的建制村通客车；二是实施乡道及以上公路安全生命防护工程18万公里，危桥改造2500座。实际完成乡道及以上公路安全生命防护工程18.7万公里、危桥改造4263座；三是新增ETC专用车道2000条，ETC用户1500万，实际完成ETC专用车道2104条，ETC用户1726万；四是年底前在20个以上的省份推进汽车维修电子健康档案系统建设，目前全国汽车维修电子健康档案系统已经覆盖28个省（区、市）365个地市；五是年底前在15个省份，实行普通货运车辆在本省份辖区范围内异地办理检验检测，目前有25个省份已实现省内综检联网和异地检测；六是推进“司机之家”建设，在5个省份开展试点，目前已在10个省份建成32个“司机之家”。

其他6项民生实事，也都按计划圆满完成，分别是：建设改造普通国省干线公路服务设施1000个；推进取消行政许可事项，压缩涉企证照，全面推行行政许可网上办理；推动公交都市创建；推进交通一卡通便捷支付；建成船员“口袋工程”；利用长江口深水航道边坡自然水深实现大型船舶超宽交会。

吴春耕强调，今年，交通运输部继续委托北京交通大学开展第三方评估工作，选取浙江、广东、青海、河南、北京等15个省（区、市）28个市县，对2018年12件民生实事进行全覆盖评估。从评估的情况看，社会满意度继续保持在较高水平，农村公路建设、乡道及以上公路安防工程和危桥改造、“司机之家”建设、实现长江口大型船舶超宽交会等4件民生实事满意度超过90％，其余实事的满意度也都在85％以上。

吴春耕指出，办好交通运输民生实事，能够进一步提升交通运输服务水平，不断满足人民日益增长的美好生活需要。交通运输部将锲而不舍、久久为功，持续把这件事抓下去。2019年，交通运输部将继续推出交通运输更贴近民生实事，有关情况我们将及时向大家通报。

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