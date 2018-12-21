交通部预计月底取消江苏山东两省15个高速省界收费站

人民网北京12月21日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行12月份例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕对外发布改革开放40周年交通运输领域取得的成就等相关内容，并回答记者提问。

有记者提到“今年5月，国务院常务会议对进一步降低实体经济物流成本做出部署，明确提出推动取消高速公路省界收费站。请问，目前这项工作具体进展情况如何？”时，交通运输部公路局副局长孙永红回答称，今年5月16日，国务院常务会议作出推动取消高速公路省界收费站的决策部署后，交通运输部迅速贯彻落实，组织各方面力量协同推进，按照“试点先行、稳妥有序”的原则，确定了试点省份，印发了试点技术方案、工程实施方案、测试方案及关键技术要求，部省两级全力开展系统建设及改造工作。

孙永红强调，目前，各项工作正在扎实有序推进。预计在12月底率先取消江苏和山东之间、四川和重庆之间两组试点省份共15个高速公路省界收费站，具备条件的正线收费设施将全部拆除。个别收费站因施工条件等原因限制暂不具备拆除条件的，将实行抬杆放行，在后续工作中逐步拆除。届时，车辆在省界处不再需要停车交费，可以直接通行，在高速公路出口一次性交纳通行费。

孙永红指出，下一步，交通运输部将认真总结苏鲁和川渝两组试点省份试点工作经验，进一步优化完善相关方案，指导各地深入开展第二批试点工作，并适时推广，为促进物流业降本增效、优化营商环境作出新的贡献。

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