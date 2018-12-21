交通部:目前我国每天共享单车的使用量在1000万人次以上

人民网北京12月21日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行12月份例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕对外发布改革开放40周年交通运输领域取得的成就等相关内容，并回答记者提问。
有记者提到“近日，有媒体报道，因线上退押困难，大量用户到ofo小黄车公司总部排队现场退押金，请问交通运输部对此有何评价？”时，吴春耕表示，近期，大家都比较关注ofo小黄车的话题。互联网租赁自行车（俗称“共享单车”）是移动互联网和租赁自行车融合发展的交通运输新业态，近几年来快速发展，为社会公众短距离出行提供了一种新的便利选择，对构建城市绿色出行体系建设发挥了积极作用。交通运输部对新业态始终坚持包容审慎监管原则，积极鼓励支持其规范发展。
吴春耕强调，近期，ofo小黄车公司出现了退押金难的问题，交通运输部高度关注，并会同交通运输新业态协同监管部际联席会议相关成员单位进行了分析研判和磋商，也始终与相关企业保持沟通联系。一方面，支持ofo小黄车公司多方开源节流，增强企业可持续发展的能力；另一方面，也在督促其畅通退押金渠道，优化退押金流程，加快线上退押金进度，切实保障用户合法权益。
吴春耕指出，共享单车是一种新业态，在发展初期会遇到这样那样的问题。总体来看，目前共享单车行业运行平稳，需求保持旺盛的态势，根据初步统计，目前全国每天共享单车的使用量仍然在1000万人次以上。在新业态发展过程中，我们希望公众能够理性地看待和对待，能够多一些包容和鼓励，也恳请媒体朋友们能够客观理性报道。
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
今晚24时国内油价将下调 今年13涨11跌1搁浅 人民网北京12月14日电 （朱江）记者从多家社会监测机构获悉，国内成品油调价窗口将于今晚24点打开，汽柴油限价已成定数。据卓创测算，12月13日收盘国内第10个工作日参考原油变化率为-2.90%，对应汽油下调125元/吨，柴油下调120元/…【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】