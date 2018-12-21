交通部:目前我国每天共享单车的使用量在1000万人次以上

人民网北京12月21日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行12月份例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕对外发布改革开放40周年交通运输领域取得的成就等相关内容，并回答记者提问。

有记者提到“近日，有媒体报道，因线上退押困难，大量用户到ofo小黄车公司总部排队现场退押金，请问交通运输部对此有何评价？”时，吴春耕表示，近期，大家都比较关注ofo小黄车的话题。互联网租赁自行车（俗称“共享单车”）是移动互联网和租赁自行车融合发展的交通运输新业态，近几年来快速发展，为社会公众短距离出行提供了一种新的便利选择，对构建城市绿色出行体系建设发挥了积极作用。交通运输部对新业态始终坚持包容审慎监管原则，积极鼓励支持其规范发展。

吴春耕强调，近期，ofo小黄车公司出现了退押金难的问题，交通运输部高度关注，并会同交通运输新业态协同监管部际联席会议相关成员单位进行了分析研判和磋商，也始终与相关企业保持沟通联系。一方面，支持ofo小黄车公司多方开源节流，增强企业可持续发展的能力；另一方面，也在督促其畅通退押金渠道，优化退押金流程，加快线上退押金进度，切实保障用户合法权益。

吴春耕指出，共享单车是一种新业态，在发展初期会遇到这样那样的问题。总体来看，目前共享单车行业运行平稳，需求保持旺盛的态势，根据初步统计，目前全国每天共享单车的使用量仍然在1000万人次以上。在新业态发展过程中，我们希望公众能够理性地看待和对待，能够多一些包容和鼓励，也恳请媒体朋友们能够客观理性报道。

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