交通部明确从6个方面支持民营企业发展的系列工作措施

人民网北京12月21日电 （朱江）今日上午10时，交通运输部举行12月份例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕对外发布改革开放40周年交通运输领域取得的成就等相关内容，并回答记者提问。

有记者提到“上次新闻发布会，您介绍说交通运输部将印发支持民营企业发展的相关意见。请问这项工作进展如何？”时，吴春耕表示，近期社会非常关注支持民营企业发展的话题。11月22日，交通运输部党组书记杨传堂、部长李小鹏主持召开交通运输民营企业座谈会，进一步听取相关民营企业家的意见建议。在充分吸纳各方意见，反复研究论证的基础上，日前交通运输部正式印发了《贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神支持民营企业发展的工作措施》（简称《工作措施》）。

吴春耕强调，《工作措施》从6个方面提出了支持民营企业发展的系列工作措施。一是降低企业物流成本；二是拓展民营企业投资渠道；三是完善交通运输现代市场体系；四是完善政策制定执行体系；五是优化营商环境；六是全面加强作风建设。

吴春耕指出，下一步，交通运输部将指导各级交通运输部门增强服务意识，健全工作机制，强化协同配合，认真做好《工作措施》的贯彻落实工作，更好推进交通运输供给侧结构性改革，推动交通运输高质量发展，推进交通强国建设。

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