红杉资本沈南鹏：改革开放四十年 创业事在人为

人民网北京12月21日电 （记者柴哲彬 吕骞 ）“很多人可能是一个观察者，但从来不是一个行动者。看好中国经济，首先要跳进来，愿意担当风险，在实践当中去学习游泳。”红杉资本全球执行合伙人沈南鹏近期在接受人民网专访时表示。

谈及创业之路，沈南鹏表示当年的决策并不是一时的冲动。虽然早年远赴海外留学和工作，但他一直关心中国经济的发展。沈南鹏表示，90年代中国经济开始释放出巨大的活力，这让他感觉站在了一个非常好的历史节点上，于是义无反顾地回国，见证并参与到中国新经济的成长浪潮中。

“随着互联网及科技大潮的到来，希望能够在中国经济大浪当中扮演一个更加主动的，对社会做贡献的角色，我想还是要看十年、看二十年的大方向，看未来发展的宏图。”他说。

敢想敢干，事在人为

改革开放这四十年的历程中，沈南鹏从一名成功的创业者，转变为如今“创业者背后的创业者”，他认为，每个时代的企业家身上具有明显的共性。从第一批乡镇企业家，到今天80后、90后这一批年轻的创业者，他们都看好中国经济的未来，都敢想敢干，中国的机会是给愿意去尝试、看好长期发展的人准备的。

沈南鹏32岁时创立携程，在当时已经算是年轻。但在今天，很多创业者大学刚刚毕业，就已经在新经济的浪潮当中去摸爬滚打。

保持前瞻，不忘初心

谈到对目前在创业大潮中的年轻人有何建议时，他认为需要培养创造性思维。要打造世界级的企业，不仅需要一套严整的商业逻辑和执行力，更需要能够有创意、有蓬勃的创新能力。

另外便是运用各种“资源”。“现在的年轻人，尤其今天的90后，他们比我们当年有更好的条件。过去信息相对有限，现在年轻人可以通过互联网等手段去获取世界上最先进的知识，不断提升自己。”

沈南鹏同时指出，尽管每个行业的创业之路不同，但是有两点是共通的，一是要有前瞻性，从对未来趋势的洞见中，找到一条与众不同的路径。另一点便是不忘初心，创业之路永远崎岖不平，一个优秀的创业者，要有恒心坚持下去，坚守自己的初心。有的人虽然撞到好的“风口”，但是不够坚持，在市场竞争当中恐怕很快就会失去自身的优势。

勇于进取，坚守底线

在中国发展高层论坛2018年会上，沈南鹏曾以篮球概念作比，阐述了他对经济可持续发展中“安全”底线与“进取”策略的理解。在创投领域，“安全”底线与“进取”策略又是如何具体操作的，沈南鹏在此次专访中也分享了他的观点。

沈南鹏认为，资本在中国的新经济当中发挥了尤为重要的作用，几乎每一个成功的新经济企业背后都有风险投资的身影，但光提供资本，只是纯金融服务。如果拿篮球做一个比喻，进攻战术即意味着不仅仅提供资本，更要提供各种专业支持服务与更多的创业者所需的资源。坚守底线则意味着投资的必须是正能量的企业，支持那些能够产生正面社会效应，给社会带来优质的产品和服务的企业。

解除束缚，打破陈规

在未来的经济发展中，中国最重要的“资产”便是一批深具潜力的年青创业者。创业大潮中，不管在新材料、工业技术还是到新能源、医疗、互联网，每个方向可能都有机会，但事在人为，关键靠人。每家公司的成功，每一个行业的成功背后，一定是有那么几位领军人物，我们需要的是努力给这些年青人提供更多机会。

目前在科技成果转换方面我们还做得不够，和很多欧美国家比，中国高校里面也有非常优秀的科技成果，但是大部分没有转换出来，我们需要它跟社会力量——企业家和创业者结合起来，让科技转换更加有效。

回顾改革开放四十年，沈南鹏认为，未来要不断地突破思想上的条条框框，有更新的一些想法。“20年前如果有一个优秀的大学生从学校毕业去选择创业，肯定会被认为是离经叛道，但今天这个观念则明显发生了改变。这样观念的打破，一定会带给我们新的产业机会，带来新的企业成长的机会。”

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