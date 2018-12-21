“三强联合” 金蝶与河钢、华为共建工业互联网平台

12月19日，河钢集团、华为、金蝶集团签署共建工业互联网平台合作框架协议。

12月19日，河钢集团、华为、金蝶集团在深圳正式签署共建工业互联网平台合作框架协议。三方将借助自身优势，共同搭建钢铁行业工业互联网平台，助力钢铁行业数字化转型升级。河钢集团有限公司党委书记、董事长于勇，华为公司轮值董事长徐直军，金蝶集团创始人、董事会主席徐少春等在现场见证了签约仪式。

此次战略签约将充分利用三方在数字钢铁行业解决方案、智能装备通讯技术、信息技术应用服务等方面的优质资源与核心能力，合力构建基于工业互联网的竞争新优势。 同时，三方还将充分发挥各自技术优势，共同推进河钢信息化平台逐步上云，提高河钢集团的信息化资源集约利用水平。

据了解，河钢集团是世界最大的钢铁材料制造和综合服务商之一，2017年营业收入突破3000亿元，位列世界企业500强第239位，在中国钢铁企业竞争力排名中获“竞争力极强”最高评级。河钢集团董事长于勇表示，“任何一种产品的竞争力已不再是产品本身，而是包括了背后的数据和资源能力。河钢应该要积极共享华为、金蝶等企业的先进理念和技术，共同带动钢铁产业的数字变革。”

华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，2017年营收为6036亿人民币，在最新的全球500强中排名72位。目前，在全球财富500强中有211家，全球财富100强中有48家领先企业，选择了华为作为数字化转型的伙伴。

华为公司轮值董事长徐直军认为，钢铁行业应用人工智能、自动化、数字化等技术，首先是为了提升质量，其次控制成本和提高效率，华为要成为河钢的“黑土地”，与金蝶一起助力河钢实现数字化转型。

作为中国领先的云服务厂商，金蝶积极投身于冶金行业数字化研究，沉淀了国内平台最稳定、集成度最高、可扩展性最强、最贴近行业需求的冶金行业信息化一站式解决方案。国际数据机构IDC报告显示，金蝶连续2年在企业SaaS云服务领域获得市场占有率第一。2018年全新打造的金蝶云?苍穹是国内首款自主可控及云原生架构大企业云服务平台，能够帮助企业快速搭建数字化平台，加速集团企业数字化转型和业务创新。

目前，金蝶已为江铜集团、青山控股、德龙钢铁、天津荣程、敬业钢铁、马钢等众多国内大型冶金企业提供数字化解决方案，并积极投身于钢铁行业工业互联网研究及行业解决方案落地。

近年来，金蝶与河钢集团已经达成紧密合作伙伴关系，与河钢集团及下属公司在财务共享、人力资源、物资管理、移动平台、海外业务监管等众多领域展开了广泛而深入的探讨与合作。

金蝶集团创始人、董事会主席徐少春表示：“河钢集团对客户体验、全球化、个性化业务有极高追求，河钢的数字化对钢铁行业的数字化有重大典范意义。河钢、华为、金蝶三方进行战略合作，将利用云计算、大数据、人工智能、IoT通信等现代信息技术与钢铁产业进行深度融合，推动产业互联网升级。三方一起，真正以用户为中心，打造开放、共生共赢的生态，共建工业互联网平台。 ”

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(责编：白宇)