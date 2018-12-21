东莞电网带电作业突破一万次，供电可靠性持续提升

人民网讯（通讯员 翟润慧 樊伟成）12月21日上午10时，南方电网广东东莞供电局完成今年第一万次配网带电作业施工，截至当天年度带电作业次数突破了一万次。该局带电作业次数较去年同期增长95.9%，合计减少客户平均停电时间7.64小时。带电作业化率达到90.0%，同比增长29.8%。

东莞供电局把前期电网规划建设与带电作业开展需求结合，提升带电作业覆盖率和作业面，加强电缆旁路作业项目实施和装备应用，推动带电作业发展，持续提高供电可靠性。

披上“绝缘战衣”“与电共舞”

带电作业是在没有停电的电力线路上开展施工作业，在电力线路不停电的情况下进行清障、检修、用户接入、网架优化、隐患处理等工作。

线路不停电，工人要作业，如何做到？现场带电作业班副班长介绍说，这得靠绝缘帽、绝缘披肩、绝缘手套、绝缘毯等一系列“绝缘战衣”的层层保护。“每一次作业，都要做足措施，容不得半点疏忽。”

绝缘披肩就像是一套连臂的胸甲，看上去很薄，但是剪开却足足有11层；绝缘管用来套住操作时会接触到的高压导线；绝缘毯和毯夹则配合使用，包住带电导线和杆塔的连接部分。

对于“与电共舞”的安全性，现场带电作业人员补充介绍说，带电作业车的斗和吊臂都是由不导电的玻璃纤维制成，而作业时带电作业人员从头到脚都是绝缘装备，半空中的作业人员避免了与地面形成带电回路，所以是安全的。

带电作业降低客户停电时间

“今年以来，每个星期带电作业实施次数都在200次以上。但是带电作业也有严格的条件限制，如果遇上雷电、雪、雹、雨、浓雾天气就不能进行带电作业。风速若大于10.8m/s，风力大于5级，或空气湿度大于80%时，也不宜进行带电作业。”东莞供电局生产技术部专责樊伟成介绍说。

据了解，今年1到11月，通过大力实施带电作业等措施，东莞的客户平均停电时间为1.38小时，同比去年减少了59.3%。

力争基本实现预安排停电“零时户”

利用带电作业、综合停电管理等多种手段，东莞供电局将停电对老百姓生活的影响降到了最小。带电作业是其中一项重要措施，它在减少停电时间，提高供电可靠性方面发挥了重要作用，是“不间断”供电体系的重要组成部分。

今年12月，短短10天内，东莞供电局完成两个变电站的全停工作，期间2万居民未受影响正常用电。变电站全停期间如何最大限度确保企业和居民用电，成为一大考验。12月1日，东莞110千伏石厦变电站全停，东莞供电局通过带电作业临时旁路建环转电、发电车保电等措施，将客户平均停电时间由1.35小时减少至0.175小时，减少87%。12月10日，110千伏洪梅变电站全停，该局通过带电作业等措施，客户平均停电时间由13.73小时减少至0.098小时，减少99.3%。

“接下来我们将继续加大力度开展10千伏不间断供电体系建设，推动不停电作业示范区建设，力争在2020年基本实现预安排停电‘零时户’。”涂智豪说。不间断供电体系建设将极大优化东莞营商环境，为东莞经济社会发展奠定基础。

(责编：白宇)