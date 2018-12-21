国网郴州供电公司举办电能替代经验交流及技术推介会

12月21日，为展示“新能源”之优、“电能替代”之利，国网湖南郴州供电公司与综合能源服务公司、电能替代设备供应商，在桂阳县联合举办电能替代经验交流及技术推介会，分享成功案例的先进经验，并为潜在客户提供项目改造技术咨询并制定专属改造策略。
据介绍，此次交流会由国网郴州供电公司牵头，会同湖南省综合能源服务公司，与数家知名电能替代设备供应商，组成电能替代推广联盟，为当地工矿企业、医院、学校等意向客户提供产品推介。
推介会上郴州供电公司展示了近年内电能替代改造领域内所取得的新成果、新进展;综合能源服务公司相关专家重点介绍了业务范围及科技成果,电窑炉、热泵等成功案例的具体实施过程和产生的社会经济效益;嘉禾俊辉铸造公司和嘉禾华伟铸造公司两位董事长向大家分享改造成功经验。通过现场介绍和实际交流，与会人员对电能替代技术产品和效益有了更直观具体认识，舂陵江化眉岭陶业董事长当场提出了“煤改电”陶瓷生产的强烈意愿。市、县级政府主管部门参会代表表示政府将全力支持引导工商业、企事业单位实施“以电代煤、以电代油”的清洁能源消费方式，优化产业机构，减少大气污染物排放。
接下来国网郴州供电公司继续坚持政府主导、电网推动、用户参与的指导思想，推进落实国网湖南省电力有限公司的工作部署，发挥电网与用户紧密联系优势，提高市场响应速度，密切跟踪、服务潜力用户实施电能替代的具体过程，重点在供热场所、工矿企业、农产品加工行业推广电锅炉、电窑炉、热泵等技术，积极服务社会减排、企业得利、群众受益。(通讯员 彭敏)
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