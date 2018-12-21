证监会发布证券基金经营机构信息技术管理办法

新华社北京12月21日电（记者刘玉龙、刘慧）证监会近日发布《证券基金经营机构信息技术管理办法》，引导证券基金经营机构在依法合规、有效防范风险的前提下，持续强化现代信息技术对证券基金业务活动的支撑作用。

据证监会新闻发言人常德鹏介绍，管理办法全面覆盖各类主体，明确治理、安全、合规三条主线，强化信息技术管理的主体责任，支持经营机构应用信息技术提升服务效能，并明确了各类市场主体未履行自身信息技术管理职责的相应处罚措施等。

常德鹏表示，考虑到各类市场主体落实管理办法各项规定需要一定准备时间，管理办法自2019年6月1日起实施。

证监会表示，下一步将继续加强行业信息技术监管，引导经营机构充分利用现代信息技术手段完善客户服务体系、改进业务运营模式、提升内部管理水平、增强合规风控能力，更好地服务实体经济。

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