三峡电站今年累计发电1000亿千瓦时

本报北京12月21日电 （记者朱隽）12月21日8时25分，三峡工程传来捷报。在充分发挥防洪、航运、水资源利用等巨大综合效益前提下，三峡电站今年累计生产1000亿千瓦时绿色电能，创国内单座水电站年发电量新纪录。

据统计，1000亿千瓦时绿色电能，相当于节约标煤0.319亿吨，减排二氧化碳0.858亿吨。三峡电站是当今世界上最大水电站，总装机容量2250万千瓦，是我国“西电东送”和“南北互供”的骨干电源点。经科学管理调度，2018年三峡电站机组全开运行时间达1184.37小时，满负荷运行时间达352.38小时，累计节水增发52亿千瓦时。

《 人民日报 》（ 2018年12月22日 02 版）

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