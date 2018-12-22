供给侧改革有了“八字诀”（锐财经·2019，中国经济怎么干①）

开栏的话：

中央经济工作会议12月19日至21日在北京举行。会议认真总结2018年经济工作，深入分析当前经济形势，全面部署2019年经济工作。明年中国经济宏观政策走向如何？供给侧改革怎样推进？三大攻坚战如何打？七项重点工作任务怎么做？从今天起，本报“锐财经”专栏推出“2019，中国经济怎么干”系列报道，回应热点问题。

刚刚闭幕的中央经济工作会议指出，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。相关人士指出，在外部环境复杂严峻、经济面临下行压力的背景下，中央经济工作会议抓住主要矛盾，强调“坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇”，针对性地提出在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，为接下来深化供给侧结构性改革指明了方向，有助于加快推动经济高质量发展。

“三去一降一补”成效显著

今年以来，供给侧结构性改革深入推进，“三去一降一补”取得显著成效。

大力破除无效供给。受益于去产能政策持续发力，煤炭、钢铁行业产能利用率同比提高、利润保持较快增长。三季度，煤炭开采和洗选业、黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率分别为70.1%和78.7%，同比提高1.1和2.0个百分点。两个行业前9个月利润总额同比分别增长14.5%、71.1%。

“不破不立”。1-11月份，新登记企业数量日均达到1.81万户；高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.3%，分别快于规模以上工业5.5个和2个百分点；新能源汽车、智能家电等新产品产量保持较快增长。

“新动能的快速成长反映了企业在高质量发展轨道上的良好运行态势，这不仅成为经济平稳运行的重要动力，也为经济高质量发展、结构优化调整增添了后劲。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群在接受本报记者采访时说。

去杠杆、去库存、补短板成效显现。10月末，规模以上工业企业资产负债率为56.7%，比上年同期下降0.5个百分点。11月末，商品房待售面积同比下降11.7%。1-11月份，生态保护和环境治理业、农业投资同比分别增长42.0%和12.5%，增速分别快于全部投资36.1和6.6个百分点。

减税降费持续推进，实体经济成本显著降低。从今年5月1日起陆续实施的深化增值税改革三项措施5-10月合计减税2980亿元，全年减税降费超1.3万亿元。1-10月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.27元，比上年同期下降0.25元。

浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕介绍，近5年来，一系列减税降负政策累计为浪潮集团减轻税负24.4亿元，仅今年增值税税率下调这一项改革措施，预计为浪潮集团减税1.3亿元。“自营改增以来的一系列税收优惠政策，提振了民族信息化产业发展的信心，给企业走出国门、走向世界添加了动力。”

实施更大规模的减税降费

“成绩不错，但要认识到，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。此次中央经济工作会议强调，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在‘巩固、增强、提升、畅通’八个字上下功夫，思路更清晰、重点更明确，为接下来深化供给侧结构性改革指明了方向。”张立群说。

中央经济工作会议指出，要巩固“三去一降一补”成果，推动更多产能过剩行业加快出清，降低全社会各类营商成本，加大基础设施等领域补短板力度。

国家发改委政策研究室副主任孟玮表示，“下一步，我们将坚持以供给侧结构性改革为主线，着眼补短板、调结构、增后劲，扩大有效投资，推动消费供给升级，释放消费潜力，继续推进去杠杆工作取得新成效。”

与此同时，此次中央经济工作会议明确提出，实施更大规模的减税降费。

国家税务总局相关负责人表示，税务部门将在不折不扣落实好已有税收优惠政策的基础上，与有关部门一起深入开展调查研究，尽快提出体现更大规模、更具实质性和普惠性的减税降负政策建议，特别是抓紧研究推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除的措施，不断提高税收政策执行的精准性、实效性，切实用税收收入的“减”，为企业高质量发展添活力、增动力。

加快推动经济高质量发展

巩固成果的同时，中央经济工作会议指出，要增强微观主体活力，发挥企业和企业家主观能动性，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，促进正向激励和优胜劣汰，发展更多优质企业。要提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。

张立群认为，这些安排释放了明确信号，就是要向改革、向创新要动力。一方面明年要深入推进“放管服”改革，打造便捷高效、稳定透明、公平竞争的营商环境，促进企业实现良性发展；另一方面在市场制度不断完善的基础上，要进一步促进经济结构优化调整，推动新动能加快发展壮大。

工业和信息化部副部长王江平指出，我国新兴产业蓬勃发展，有着较好的发展基础和增长潜力。工信部将牢牢把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，优先培育和大力发展一批战略性新兴产业集群，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

“应该看到，当前，我国经济仍存在供给体系不适应需求结构变化、经济难以实现良性循环的问题。此次中央经济工作会议强调，要畅通国民经济循环。未来，在进一步畅通、改善宏观调控政策传导机制的基础上，国内市场和生产主体、经济增长和就业扩大、金融和实体经济将会形成更好的良性循环。”张立群认为，总的来看，在外部环境复杂严峻、经济面临下行压力的背景下，必须保持定力，在中央经济工作会议提出的“八字方针”上下大功夫，加快推动经济高质量发展。

(责编：王仁宏、曹昆)