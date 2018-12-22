原标题：中央经济工作会议有八大亮点

12月19日-21日中央经济工作会议召开，重在分析当前经济形势，部署2019年经济工作重点。本次中央经济工作会议正视了经济下行压力，特别是“要善于化危为机、转危为安”的表态十分罕见；同时，会议对待中美贸易风险也没有避而不谈，而是直言不讳。

此外，中央经济工作会议再度提及加快经济体制改革，重点着墨是加快国资国企改革，重提坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则，以及营造法治化制度环境，保护民营企业家人身安全和财产安全，这样的表态也非常明确与务实。

通读会议新闻稿，笔者认为此次中央经济工作会议有如下八大亮点：

一是直面经济下行压力。“经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”。在笔者看来，增加忧患意识，直视问题，恰是做好政策应对，稳定信心的第一步。

二是更加强调防范经济风险和“六稳”。会议强调，明年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，做好经济工作至关重要。同时，本次中央经济工作会议，再次提到“六稳”。而在三大攻坚战方面，首次使用“初战告捷”的表述，相比于去年中央经济工作会议“今后三年重点抓好三大攻坚战”的提法有明显缓和。而在“三去一降一补”方面，强调推动更多产能过剩行业加快出清，降低全社会各类营商成本，加大基础设施等领域补短板力度，并未提及去杠杆与去库存，也与当前去杠杆转向稳杠杆、去库存已经完成的背景相称。

三是房地产市场仍旧从紧。房地产市场方面，仍旧延续“房住不炒”、“构建房地产市场健康发展长效机制”的表述，意味着虽然明年稳增长压力较大，但决策层并未有放松房地产调控的迹象，这与市场预期经济下行之下，前期市场出现的期待房地产政策周期轮回、调控政策即将放松的判断并不一致。预期2019年房地产市场不会有明显回暖，房地产投资也仍将延续下滑态势。

四是货币政策稳健，表态中并未提及“中性”，放松态势明显。与去年稳健中性的表态相比，今年中央经济工作会议取消了“中性”的表述，结合当前TMLF定向降息，此前央行降准、支持小微企业与民营企业融资等情况来看，货币政策宽松的态势是十分明显的，预期未来降准、降息仍在2019年政策工具箱当中。同时，会议提出要改善货币政策传导机制，需要通过结构性改革，才能化解。

五是强调大规模减税和降费，财政政策更加积极。在货币政策有效性下降背景下，财政政策提到要加力提效，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模。展望2019，减税的重点或主要体现在：一是推动个税改革，就个税抵扣事项出台更多细则，进而提高居民可支配收入，提振消费；二是加大力度落实增值税、企业所得税减税；增值税税率“三档并两档”有望加速推出，16%的最高税率档位有进一步下调空间；三是进一步降低社保费率；四是进口综合税负的降低。

六是重点提及加快经济体制改革。此次中央经济工作会议提及加快国资国企改革，坚持政企分开、政资分开和公平竞争原则，强调了国有企业、民营企业、资本市场、财税体制改革四个层面的制度建设，在经济下行压力下，更加注重从制度层面进行积极的探索，以期释放改革红利和空间。同时，强调支持民营企业发展，营造法治化制度环境，保护民营企业家人身安全和财产安全，这样的表态也非常明确，是稳定民营企业信心的重点。

七是强调推进中美经贸磋商重要性。只有守住经贸关系压舱石，才能避免中美在政治、外交、意识形态领域的全面恶化，为中国的结构性转型赢得时间。

八是推动供给侧改革发力，强调“走深走实”。此次会议谈及“要深化四梁八柱性质的改革，以增强微观主体活力为重点，推动相关改革”。这意味着2019年改革力度有望超出预期，重点体现在深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域，强化竞争政策的基础性地位，创造公平竞争的制度环境等诸多方面。

综上，笔者认为，此次中央经济工作会议的表态十分务实，直面了当前中国经济的下行压力，对待中美贸易风险也没有避而不谈，而是以进一步改革开放和更大规模的减税作为回应，有助于稳定市场信心。展望2019，面对内外部经济运行压力与深刻变化，如果对内能够切实做到改革“走深走实”，做到竞争中性，向制度改革要红利，对外可以积极争取中美贸易纷争的缓释，守住中美经贸压舱石，则有助于应对内外局面。

因此，即便当前市场上大多数观点建议将明年经济增长目标调降至6%-6.5%，但在笔者看来，明年增长若能达到6%左右已经是比较好的局面，抱有底线思维，有助于为下行中的中国经济腾挪更多的改革空间。

（作者系京东数字科技副总裁、首席经济学家）

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