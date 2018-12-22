原标题：2019春运火车票明起开售 “候补购票”功能上线

2019年春运将从1月21日(腊月十六)开始，至3月1日(正月廿五)结束，为期40天。明日起，2019年春运火车票将正式开售。

此次春运期间，“复兴号”动车组列车开行进一步扩容，“候补购票”功能上线……多项利好之下，抢票难能否得到缓解，引发关注。

资料图：2017年春运期间的北京西站候车大厅。中新网记者 金硕 摄

春运抢票大战明日开启

中国铁路总公司21日披露，2019年铁路春运从1月21日起至3月1日止，节前15天，节后25天。全国铁路预计发送旅客41330万人次，同比增长8.3%，日均发送1033万人次。

按照网络和电话订票预售期30天计算，2019年春运抢票大战将于2018年12月23日拉开帷幕。

由此推算，2019年1月5日可买腊月二十九(2月3日)的火车票，2019年1月6日可购买除夕(2月4日)的火车票。

2019年1月12日，可以购买2019年正月初六(2月10日)的火车票。2019年1月30日，可以购买春运最后一天、2019年3月1日的火车票。

需要注意的是，车站窗口、代售点和自动售票机延后2天开卖，预售期为28天，旅客可于2018年12月25日现场购买春运首日车票。

除了已经可以提前预定火车票以外，寒假学生票也已经全面开售。但是，学生只能享受半价硬座客票和空调票，硬卧、软卧、软座均不出售学生票；高铁和动车组的学生票是全票价的百分之七十五，且只有而等车出售。

此外，由于2019年春运首日离除夕只有15天的时间，学生潮与返乡潮叠加，使得春运返乡车票预计比往年更为紧俏。

资料图：旅客正在自助购票。林馨 摄

“候补购票”功能上线 或缓解抢票难

每年春运，能否抢到回家的车票是很多人的头等大事。

今年，伴随中国铁路客票发售和预订系统研发的“候补购票”功能上线，“抢票难”有望得到一定缓解。

所谓候补购票，简单来说就是火车票卖完之后，旅客可以在12306平台登记购票信息并支付预购票资金，如有退票、余票，12306系统将按照候补时间依次递补，自动为候补乘客分配车票。

据介绍，“候补购票”功能将于2019年春运期间上线。按照专家的估计，无论购票速度、成功率还是安全性，这一方式都较市面上的抢票软件有明显优势。

近几年，由第三方软件推出的抢票工具甚是火爆，但12306官方一直通过官网、官方客服热线等途径提醒乘客：不要通过第三方代购网站和第三方手机客户端购票，以免因代购方冒用他人信息导致乘客无法在网上办理退票、改签，影响出行。

资料图：复兴号动车组在京津城际铁路按照时速350时速达速运行。冷昊阳 摄

年底10条新线开通运营

今年春运期间，旅客回乡的线路又多了新选择。

中国铁路总公司有关部门负责人介绍，今年年底，有10条新线开通运营，新增高铁营业里程约2500公里。

具体线路包括：京哈高铁承德至沈阳段、新民至通辽高铁、哈尔滨至牡丹江高铁、济南至青岛高铁、青岛至盐城铁路、杭昌高铁杭州至黄山段、南平至龙岩铁路、怀化至衡阳铁路、铜仁至玉屏铁路、成都至雅安铁路。

其中，阜新、朝阳、承德、通辽、牡丹江、日照、连云港、盐城、雅安、丽江等多个城市首开动车。

而随着10条新线投入运营，部分城市间旅客列车运行时间也将进一步压缩。

例如，哈尔滨至牡丹江间全程压缩3小时，北京至牡丹江间全程压缩8小时57分，牡丹江至北京间全程压缩6小时57分，通辽至沈阳间全程压缩2小时21分，沈阳至承德间全程压缩8小时23分，北京南至青岛间全程压缩58分钟。

资料图：民众正在火车站排队检票。 张云 摄

铁路调图后需留意车次变化

需要注意的是，2019年1月5日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。

本次调图后，长三角铁路“复兴号”动车组列车开行进一步扩容，“复兴号”动车组开行范围覆盖长三角高铁线。

新增始发终到城市有黄山北、温州南、苍南、淮北、千岛湖、台州等，车次分别为G351/G352次、G7337/G7332次、G7625/G7334次、G7410/1 G7412/09次、G31/G40次、G7541/G7508次等。

此次调图后，还有部分车次将停运。

例如，运城北—济南西D1642/39、D1640/1次延长青岛北。旧D1642/39次由运城北、旧D1640/1次由济南西均自2019年1月5日起停运。

西安北—济南西G2052/3、G2054/1次延长威海。旧G2052/3次由西安北、旧G2054/1次由济南西均自2019年1月5日起停运。

届时，乘客需要留意相关线路及车次的变化情况。

(责编：董晓伟、王倩)