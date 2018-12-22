原标题：中国财政货币政策基调九年不变 今年有了新内涵

中央经济工作会议19日至21日在北京举行。会议提出“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。这一基调已经连续九年维持不变，但表述出现了新的变化：积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要松紧适度。会议还强调，“适时预调微调，稳定总需求”。

财政政策如何加力提效？

2017年中央经济工作会议的要求是，“积极的财政政策取向不变，调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度”。今年的会议则要求，2019年积极的财政政策要加力提效，实施更大规模的减税降费，较大幅度增加地方政府专项债券规模。

如何加力提效？实施更大规模的减税降费，成为备受关注的一个焦点。

2018年，中国除了年初确定的全年减税降费1.1万亿元的政策措施外，又出台了促进实体经济发展、支持科技创新等一系列措施，全年减税降费规模预计超过1.3万亿元。

“未来政策重点或将体现在加快推进增值税三档变两档的调整、加大出口退税力度、降低企业非税负担、降低社保费率等方面。”新时代证券首席经济学家潘向东告诉记者。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙说，如果财政赤字在扩大支出和减税规模方面的结构比例水平与2018年一致，那么2019年的减税规模大约为1.64万亿元。其中针对个人的减税规模将在5000亿-6000亿元左右，针对企业的减税将在1万亿元左右。

资料图：银行工作人员清点货币。 中新社记者 张云 摄

货币政策如何松紧适度？

2019年的货币政策相比今年也将有新的变化。

2018年稳健的货币政策总体要求是，“保持中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。”2019年则要求，稳健的货币政策松紧适度，保持流动性合理充裕，改善货币政策传导机制，提高直接融资比重，解决好民营企业和小微企业融资难融资贵问题。

交通银行首席经济学家连平表示，2019年的货币政策会在稳健的基调下，继续实施适时、适度地向偏松方向的调节；会继续保持市场流动性的合理充裕。他判断，2019年的货币政策还会在加强协同，控制好节奏，做好预调、微调等方面加以强化。

潘向东分析，积极的财政政策需要货币政策配合，为了缓解企业融资困难，更好地实现稳增长，保持流动性合理充裕，降准、降息均有可能。

连平也指出，为了保持流动性合理充裕，货币政策会运用各种工具，包括定向降准以及货币市场投放流动性的一系列创新工具，甚至是一些传统工具，比如再贷款等，以有目的地、定向地支持金融机构扩大对小微企业和中小民营企业的融资支持；同时，将运用相关工具，针对性地降低对金融机构的融资成本，给中小民营企业和小微企业提供更加低成本的融资。

资料图：一处建设完工的房地产楼盘。 中新社记者 张斌 摄

为何财政和货币政策表述要变化？

会议在肯定今年成绩的同时，提到“经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力”。

2018年，中国经济下行压力有所加大，给民营企业的发展造成了一定的影响，一些中小企业出现生产收缩、利润下降、甚至停产等情况。

为此，今年的中央经济工作会议提出了“宏观政策要强化逆周期调节”。而去年的会议要求，宏观政策“要统筹各项政策，加强政策协同”。

“发展民营经济，除了减税降费，需要进一步深化经济体制、财政体制改革，建立长效机制。”中国社会科学院民营经济研究中心主任刘迎秋表示。

会议还提出，强化竞争政策的基础性地位，创造公平竞争的制度环境，鼓励中小企业加快成长。支持民营企业发展，营造法治化制度环境，保护民营企业家人身安全和财产安全。

华鑫证券分析师曹愻川表示，增强微观主体活力，包括建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，从制度层面保障了企业成长。

供给侧结构性改革这八个字是啥意思？

自2015年中央经济工作会议提出着力加强供给侧结构性改革以来，“三去一降一补”作为供给侧结构性改革的重要内容持续推进。

今年的会议通稿中供给侧结构性改革的相关内容有了更丰富的含义。

会议认为，我国经济运行主要矛盾仍然是供给侧结构性的，必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，更多采取改革的办法，更多运用市场化、法治化手段，在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫。

巩固意味对前期成果的肯定。曹愻川分析，此次提出的“巩固、增强、提升、畅通”，预计前期各类相关政策后续仍将继续推行，但针对性更强。

中国国际经济交流中心首席研究员张燕生指出，在经济下行压力加大和外部不确定、不稳定性因素增多的情况下，当前国内对供给侧结构性改革走向有不同声音，此次中央经济工作会议明确巩固“三去一降一补”成果等，实际上是表明了推进供给侧结构性改革的坚定态度。（谢艺观）

(责编：董晓伟、王倩)