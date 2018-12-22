原标题：四川人民出版社社长黄立新：刘诗白力求尽善尽美 500万字稿件逐页翻看

12月22日，著名马克思主义经济学家刘诗白著作《刘诗白选集》在北京与读者见面。这也是目前为止，汇集刘诗白著作最为完整的一套出版物。

《刘诗白选集》

《刘诗白选集》出版方、四川人民出版社社长黄立新表示，改革开放40年来，多位经济学家对我国经济领域的改革开放进行了大胆探索和热切关注，结出了丰硕成果，产生了积极而重要的影响，为我国经济社会的进步，为马克思主义政治经济学的发展作出了巨大贡献，刘诗白就是其中的杰出代表。

刘诗白

刘诗白是我国较早提出社会主义所有制多元性的学者之一，是我国社会主义市场经济理论的先驱研究者，发表了大量有关社会主义产权制度的论文和专著，以其独到见解被誉为中国三大产权理论流派之一。

2017年，四川省委宣传部和西南财经大学启动《刘诗白全集》编撰工作，后经刘诗白本人要求改为出版选集。西南财经大学特聘中国社科院经济研究所原所长张卓元出任编委会主任。经过近两年编辑、审读，13卷17册近500万字的《刘诗白选集》得以出版问世。

《刘诗白选集》体系庞大，内容丰富，可谓鸿篇巨制。收录了刘诗白1946年至2018年期间公开出版的主要论著、讲话稿、会议发言和访谈等。此外，还特别收录了他1961年至2016年的未刊论文，以及2018年近15万字随笔笔记，充分体现了刘诗白一以贯之的经济学思想、哲学思想、治学理念。

黄立新介绍说，刘诗白长期从事马克思主义经济学研究和教学工作，他学识渊博，涉猎广泛，一生笔耕不辍，在经济学领域取得了非凡成就，为中国的改革贡献了宝贵智慧。

黄立新还透露，刘诗白治学严谨、精益求精，在编辑出版过程中，他90多岁高龄，亲自指挥工作团队，并一丝不苟对近500万字的稿子，逐页翻看。文字表示、数据核实、引文出处、译文对照、版本选择等方面都亲自把关，平均每天工作4小时以上，对其中的观点和文字反复斟酌、修改，力求尽善尽美。

据了解，早在上世纪90年代末，为梳理和阶段性总结刘诗白的学术成果，西南财经大学出版社曾出版8卷本《刘诗白文集》，2011年又出版了该文集第九、第十卷，收录了刘诗白部分论文，初步对刘诗白多年学术成果进行了扎实汇总和梳理，为《选集》出版打下了基础。 此次出版的《刘诗白选集》更全面、完整收录了刘诗白70年以来的论著和文章，其中《转轨期经济运行研究》《科技文化、知识产品、自然财富、公共产品理论》《自然哲学笔记》《未刊论文和会议发言稿》(上下册)为首次集结出版，《社会主义政治经济学研究》《社会主义市场体制研究》《社会主义产权理论研究》被分为上下册，此次出版充实了内容。

《刘诗白选集》的出版，不仅是对其治学生涯的全面总结，也展现了中国理论经济学家对中国经济体制的形成和完善，尤其是改革开放40年来中国市场经济发展所做的贡献。从一个侧面记录了我国社会经济的发展轨迹，对于推动马克思主义市场经济理论研究、繁荣哲学社会科学事业具有重要意义。

编辑 : 文康林

(责编：袁勃)