原标题:共享、雾霾、潜在经济增长率…刘诗白经济学奖最新得主阐述了什么?

供给侧结构性改革、潜在经济增长率、雾霾污染治理、共享......这些都是出自第四届刘诗白经济学奖获奖成果里的“关键词”。

12月22日,第四届刘诗白经济学奖(2018)颁奖典礼暨《刘诗白选集》发布会、经济学创新发展高层论坛在京举行,10位经济学领域学者获奖。

十位获奖者与刘诗白、卫兴华、张卓元等前辈合影。

率先上台领奖的31岁副教授郭晗来自西北大学,因《结构变化与增长力:中国在经济增长率的测算及其结构转换研究》专著,获得刘诗白教授亲自颁奖。

评审委员会认为,该成果学术价值在于:分离出潜在经济增长率变化的结构性特征,为潜在经济增长率计算提供理论依据,为分析结构转换提升潜在经济增长率的逻辑框架与转型路径提供理论依据。

郭晗对封面新闻表示,获奖成果从博士论文拓展而来。他希望通过这个题目研究,给中国经济的供给侧改革提供一些理论上的参考和支撑。

人民大学教授方福前也聚焦于供给侧结构性改革。评审方认为,其论文《寻找供给侧结构性改革的理论源头》,澄清了学界一些人在我国供给侧结构性改革的理论源头和理论基础上的一些混乱甚至错误的说法。

中国社科院研究员杨静的获奖专著是《通往共享之路——马克思社会共同需要思想的当代阐释及运用》。该专著立足于“共享是中国特色社会主义的本质要求”。同时也认为不能盲目照搬、照抄、照用西方公共经济学中有关“公共产品”的理论。

上海财经大学教授邵帅关注到当下热点雾霾。在《中国雾霾污染治理的经济政策选择——基于空间溢出效应的视角》一文中,他认为准确掌握雾霾污染空间演变特征及社会经济根源,可为治霾政策合理制定及策略选择提供必要经验支持。

据介绍,该文对来源于卫星监测的相关栅格数据进行了解释,并首次得到省域PM2.5年均浓度的面板数据集,解决了官方统计数据不完整可得问题。

中山大学岭南学院金融系主任杨子晖,获奖作品是英文论文《Quantitative Easing and Volatility Spillovers across Countries and Asset Classes》(国家和资产市场的量化宽松政策及波动性溢出效应)。该论文从非传统货币政策视角考察全球金融市场波动溢出效应及全球金融系统性风险传递问题。

着眼全球的,还有广东外语外贸大学教授陈伟光。其专著《全球经济治理与制度性话语权》认为,制度性话语权是大国参与全球经济治理权力博弈关键。

涉及国际领域的,还有南京审计大学教授戴翔的专著《要素分工与国际贸易理论新发展》及山东财经大学金融学院院长彭红枫的论文《人民币国际化研究:程度测算与影响因素分析》。

“80后”的戴翔阐释了当前面临国际国内环境的深刻变化,原有粗放型发展模式遭遇巨大挑战,亟待实现转型升级……

彭红枫通过构建货币国际化指数测算人民币国际化程度,并分析了影响人民币国际化内在因素。

辽宁大学经济学院副院长赵德起和人民大学副教授刘晓光同时将关注点聚焦于“农”。赵德起在专著《权利配置、政府约束、契约完备与农民收入关系研究》中,阐释了农地权利配置等与农民收入的关系。刘晓光的专著《农业劳动力转移与中国经济发展》,研究了投资、储蓄、技术进步和经济波动。

“刘诗白经济学奖”是西南财经大学和刘诗白奖励基金设立的经济学奖项,主要奖励国内具有较高理论水平和学术价值,对研究和解决重大现实问题有较强指导意义和应用价值,并获得较好社会反响的经济学研究成果。2012年启动首届申报评审,每两年评审一次,设学术专著奖和学术论文奖。

