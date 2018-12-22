原标题：选集序言中，刘诗白拿出专门段落感谢的打字员 学界泰斗背后的“超级小妹”

川报观察记者 梁现瑞 罗之飏 王付永

“本卷书稿承蒙曾琴女士精心打印，由于我的字迹潦草，辨识困难，加之以原稿反反复复修改，多次打印，可以说是印稿盈尺，这使曾琴耗费了许多精力，在此，我向她表示谢意。”

12月22日，《刘诗白选集》正式在北京发布。拿到全新的书籍，很多人都注意都，在其中一集的序言中，刘诗白拿出专门段落，感谢一位名叫“曾琴”的女士。她是谁？经济学泰斗级人物，为啥要感谢她？

其实，不仅仅是在书籍上郑重的感谢，在日常，刘诗白也多次在不同场合感谢曾琴。

她不是什么大人物，只是《经济学家》这本学术期刊编辑部内的一名普通打字员。不过，相比一般的打字员，20年来，相当部分刘诗白的手稿都是通过她打印出来的。而且，也只有她，能够认识刘诗白的字迹。

也正是因为这项“独门绝技”，让她成为了刘诗白学术思想传播过程中至关重要的一环。发布会后，川报观察记者独家采访到了这位“学界泰斗”背后的“超级小妹”。

虽说被别人喊作小妹，但曾琴年龄已经不小了。今年45岁的她是简阳人，1991年，高中没有毕业的她来成都学习电脑打字，1999年，偶然的机会，她应聘到由西南财经大学主编的《经济学家》编辑部，负责打字排版。她和刘诗白先生长达近20年的缘分，正是从那时候开始的。由于刘诗白不会电脑打字，其发表的文章都是手写的，发表之前，绝大部分都是曾琴负责打印。刘诗白本身擅长书法，字写得很好，但是随着年事渐高，加上字数很多，修改很多，所以手稿辨识难度很大。

这种难，首先体现在“乱”。学术写作，随时都有补充删改，不同于一般人的方式，刘诗白的手稿修改特别多，其中，他尤其“擅长”“飞地式”修改，即写作到某一段落，突然“呼”一下牵根线，到另外一个地方补充一段，这里飞一段，那里飞一段。

整体下来，整个页面，到处是飞舞的曲线和段落，初次接触，很多人都搞不懂哪是哪，被整得晕头转向，在这样的情况下，要辨识这些文字，并且上下关系要正确，没有非同一般的耐心和细致，是绝对办不到的。

曾琴就可以，近20年的长期交流，使得她锻炼出了辨识这种“飞地写作”的独门绝技，每当刘诗白的手稿拿来，她总是能够凝神静气，慢慢梳理。“千万不能慌，要慢慢看，慢慢理。”曾琴说。

这种难，首先体现在“怪”。不同于一般的手稿，刘诗白的作品中，很多字是很奇怪的，一会儿繁体，一会儿简体，一会儿汉字 一会是字母，一会儿是英文，比如MX,，中西合璧式写作，刚接触，很多人完全不明就里，但曾琴知道，MX其实就是马克思，还有一些很复杂的字，刘诗白会用相对简单的字来当“替身”，遇到这种情况，曾琴也会把它改过来，其余人则很难做到。

当然，这种能力的得来，也不是一朝一夕。一开始，曾琴也不会，只不过长期的接触交流，她慢慢掌握了这套密码，到后来，整个学校，只有她才能够打印出刘诗白的文章，由此成为刘诗白学术研究道路上的“超级小妹”，从20多岁的青春年华到年到中年，两人的合作一直没有中断。

也正是在这种长期的合作中，“学界泰斗”和“超级小妹”之间也有了超越一般合作关系的情感。逢年过节，刘诗白会经常送一点小礼物给曾琴，比如茶叶啊水果啊。

前两年，在体检过程中，曾琴的一个生理指标突然高出正常值很多，她非常担心，刘诗白为此还专门打电话安慰她。这让曾琴感动不已。采访中，说到这一段，曾琴还抹起了眼泪。“刘老师那么高的地位，对我还这么好！真是好人。”

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