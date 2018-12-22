原标题：这名93岁成都老人曾赠书朱镕基 今天10人获得以他命名的奖

九旬刘诗白先生出席颁奖活动

12月22日，第四届刘诗白经济学奖（2018）颁奖典礼暨《刘诗白选集》发布会、经济学创新发展高层论坛在北京举行。10位经济学领域学者获奖。

“刘诗白经济学奖”是西南财经大学和刘诗白奖励基金面向全社会设立的经济学奖项，主要奖励国内具有较高理论水平和学术价值，对研究和解决重大现实问题有较强指导意义和应用价值，并获得较好社会反响的经济学研究成果。

“刘诗白经济学奖”于2012年启动首届申报评审工作，每两年评审一次，分设学术专著奖和学术论文奖，学术专著奖每项奖金8万元，学术论文奖每项奖金4万元。

第四届刘诗白经济学奖评审委员会主任、原南京大学党委书记洪银兴教授在接受封面新闻记者专访时表示，刘诗白教授在一些经济学领域尤其是财富问题的研究上是具有开创性的。

洪银兴教授长期从事经济运行机制、经济发展和宏观经济的理论和政策的研究。他介绍说，第四届刘诗白经济学奖评奖工作于今年初启动，申报成果的时间范围为2016年1月1日至2017年12月31日，评奖对象是我国经济工作者公开发表的具有较高理论水平和学术价值，对研究和解决重大现实问题有较强指导意义和应用价值，并取得较好社会反响的经济学研究成果。评奖范围涵盖理论经济学和应用经济学的各个领域。

据了解，截止2018年5月25日，本次评奖共收到申报成果64项，全部通过形式审查进入评审环节。根据初审投票结果，共18项成果进入终审会。经评奖委员会民主评议、无记名投票，最终评选产生10项获奖成果。

刘诗白先生与十位获奖者合影

洪银兴教授评价称，刘诗白教授是我国著名的马克思主义经济学家，他在社会主义经济理论探索、政治经济学学科建设和经济学教育方面做出杰出的贡献，享有崇高的威望。西南财经大学设立刘诗白经济学奖，既是铭记大师贡献、弘扬大师精神的最好形式，也是推动中国经济学繁荣发展，引领中国特色、中国风格、中国气派经济学研究导向的有力举措。

“刘诗白教授的学术特点，一方面有深厚的马克思主义政治经济学功底，同时对西方经济学的最新发展也非常了解，难能可贵的是，他把中国经济学的实际情况又非常清楚，他的研究成果也就体现了这几个方面的结合。”洪银兴教授在接受封面新闻记者采访时回忆，刘诗白教授参与编撰的《政治经济学辞典》，曾滋养了自己和一大批经济学人。

刘诗白向著名经济学家、中国社科院学部委员张卓元赠书

在谈到刘诗白经济学奖的意义时，洪银兴表示，关键是要把刘诗白的治学精神和学问发扬光大。尤其是要新一代经济学家，要学习他的坚持和发展马克思主义经济学，研究中又特别注意把马克思主义经济学的研究同中国实际结合起来，更重要的是要研究现实问题。

洪银兴特别指出，在中国经济学家中，对财富问题的研究，刘诗白教授是具有开创性的，“从我们中国经济学研究来讲，我认为社会主义的研究更要重视增进社会财富，所以他这一个研究的成果贡献很大。”

据了解，刘诗白先生在我国较早提出了社会主义所有制多元性学说，是我国社会主义市场经济理论的先驱研究者。他潜心研究社会主义的企业财产权和股份公司制，并出版了《产权新论》这本著作。值得一提的是，1994年，时任国务院副总理朱镕基到成都时，刘诗白曾将这部书送到朱镕基手上。

刘诗白老先生曾荣膺“影响四川改革开放30周年”十大最具标示性“风云人物”称号;入选“建国60周年四川省杰出贡献经济学家”;“2011成都全球影响力人物”。2017年9月28日，获第六届吴玉章人文社会科学终身成就奖。

10位获奖作者名单：

郭 晗 西北大学

赵德起 辽宁大学

戴 翔 南京审计大学

刘晓光 中国人民大学

彭红枫 山东财经大学

方福前 中国人民大学

杨 静 中国社科院

陈伟光 广东外语外贸大学

杨子晖 中山大学

邵 帅 上海财经大学

(责编：袁勃)