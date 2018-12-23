鱼渔兼授 智志双扶（打赢脱贫攻坚战）

“我们用天津对口支援的60万元种子基金，建成了330个大棚，贫困户用2.5万元帮扶款入股园区，每年可分红3000元。”永金食用菌科技有限公司总经理朱万平说。在河北承德平泉市卧龙镇碾子沟村食用菌产业园，大棚内花菇长势正旺。园区每年为贫困户托管20万只菌棒，可带动承德碾子沟村24户贫困户脱贫。

2016年11月，天津市与河北省签署“1+4”合作协议，天津市东丽、西青、津南、北辰、武清5个区与承德市承德县、平泉市、隆化县、兴隆县、围场满族蒙古族自治县结对帮扶。天津市级财政每年提供帮扶承德资金2亿元，在此基础上，5个区每年提供资金近1亿元，年均每个贫困县市获得资金近6000万元。平泉市2017年提出申请，经审核、评估，实现高质量脱贫出列。承德市贫困人口由2013年底的75.17万人减少到2018年的6.57万人，贫困发生率由28.41%下降到2.48%。

机制活血 夯实基础

“天津对口帮扶承德既是政治责任，也是情感责任。”天津市委主要领导说。自2016年起，两地签署了《对口帮扶承德市贫困县框架协议》《支援建设天津中德应用技术大学承德分校框架协议》等协议，建立了两市扶贫协作、合作发展的机制。

3年来，津承两地升级加力，构建了多层次的帮扶体系。

——双方分别成立了由市级领导牵头的扶贫协作领导小组，建立了津承东西部扶贫协作联席会议制度，围绕贫困村群众最关心、受益最直接、需求最急迫的问题，共同召开多次联席会议。

——天津市组建对口支援工作领导小组，小组内32个部门均与承德市相关部门建立联系，定期开展互访交流，推动帮扶协作。

——天津市组建帮扶承德工作队和临时党支部，人员覆盖所有对口帮扶的5个县市，负责援承前方工作的组织实施和协作事项的协调落实。

……

“承德一定把天津的倾力支持，转化为全市广大干部群众脱贫攻坚的强大动力。”河北省人大常委会副主任、承德市委书记周仲明说。

产业造血 带动发展

为了让贫困户早日脱贫致富，天津和承德共同编制实施《天津市扶贫协作及对口帮扶河北省承德市规划（2016—2020年）》，谋划扶贫协作项目126个，总投资352.76亿元。

在天津市帮扶干部、承德市协同办副主任赵辉看来，产业帮扶是天津对口帮扶工作的着眼点，只有大力发展相关产业，才能切实增强贫困户“造血”功能，才能从根本上解决贫困问题。天津各对口帮扶区高度重视产业帮扶的带动作用，以扶持特色产业发展、提高贫困群众收入作为优先工作目标，精心谋划实施了一批特色产业扶持项目。

承德地处山区和高原相交地带。天津市因地制宜，重点帮扶经济林果、蔬菜大棚等设施农业发展，通过土地流转、吸纳就业、入股分红等方式，带动建档立卡贫困户脱贫。2017年，通过引导扶持平泉桲椤树社区设施蔬菜扶贫产业项目发展，帮助建档立卡贫困户200户，带动周边农户500余人增收。

同时，针对草场资源丰富的地域特点，天津大力引导农业龙头企业扶持承德畜牧产业。天津食品集团与承德合作经营百万只优质肉羊全产业链项目，采取“企业+合作社+贫困户”模式，以肉羊护繁、育肥、屠宰、销售等全产业链为依托，据初步测算，到2020年可带动3000户贫困户摘帽。

此外，天津市重视产业园区在引进投资、促进产业结构调整、优化投资环境等方面的示范、带动和辐射作用。以六沟产业园建设为重点，先后启动了各类专业园区建设，食用菌园区、种养殖基地等10个园区基地扶贫项目正在深入推进。

截至目前，承德同天津签署的津承农业产业扶贫协作项目22个，总投资31.2亿元，主要采取企业合作、扶智培训、产销对接、科技提升等模式。据初步测算，项目全部实施后，可辐射带动8000多户贫困户增收。

智力养血 培养人才

“到了平泉，就得为平泉谋事、办事。”黄有勇是天津市西青区干部，目前挂职平泉市委常委、副市长。目前，天津9名党政干部来承德投入对口帮扶工作，承德15名干部到津挂职。

派出帮扶干部只是第一步，更多的帮扶举措陆续实施。天津选派专业技术人才130人次进行合作交流，实现了承德5个重点帮扶县市的全覆盖；投入7500万元帮扶资金，用于学校幼儿园建设、配套基础设施改善等项目；天津市农委在津承两地举办6期500人次的专题培训……

“劳务输出不仅解决了贫困人口的就业问题，还能满足我们企业的用工需求，这是一项双赢的合作。”天津市华维劳务服务有限公司负责人说。

承德与天津共享互通人力资源需求信息，共同在承德人社网、就业网开辟专栏，实时发布天津人才用工需求信息。今年以来，协同各结对帮扶县召开招聘会5场次，提供就业岗位4000余个，达成就业意向590人，已有近400人到天津就业。

人才支援，扶贫扶智；社会帮扶，深入人心。天津市积极动员社会组织投身扶贫协作：社会各界累计到位帮扶资金、物资合计1500万元；农业龙头企业到承德市带动农村发展，助力农民脱贫；爱心人士开展扶助特困家庭、关爱贫困儿童、资助贫困学生等活动，仅2017年募集社会资金764.54万元。

一川清冽滦河水，流润津承，见证深情。津承扶贫协作探索的创新模式、取得的丰硕成果，为承德脱贫攻坚打下了坚实基础，注入了强劲动力。

《 人民日报 》（ 2018年12月23日 02 版）

(责编：杨曦、李栋)