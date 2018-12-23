培育中布农业合作友好果实（大使随笔）

升级农业合作将成为中布合作新的发力点，必将不断收获更丰硕的果实

今年12月21日，是中国与布隆迪建交55周年的日子。半个多世纪以来，中国与布隆迪政治互信、务实合作、人文交流水平不断提升，两国关系进入历史最好时期。最让我欣喜的是，农业成为中布合作新亮点，收获了重大阶段性成果，这对深化两国合作具有深远意义。

布隆迪位于非洲中东部赤道南侧，国土面积约2.8万平方公里，人口约1100万，其中90%的人口从事农业。布隆迪拥有能让作物高产的光热资源，但生产力水平较低，粮食缺口严重。自2009年以来，中国连续派出四批援助布隆迪农业专家组，为布农业发展作出了突出贡献。

我在与布隆迪总统、政要及广大百姓接触时，他们无一不高度赞扬中国专家为解决布隆迪人民吃饭问题付出的努力。布环境、农业与牧业部长鲁雷马对我说，中国杂交水稻技术最适合改善布农业现状，中国是该国农业优先合作伙伴。2016年11月，在布班扎省印波平原种植的杂交水稻获得丰收，4个引进试种的水稻中，“Y两优900”稻谷亩产高达924千克，所有品种平均亩产均达到725千克，是当地平均产量的3倍多，创下了非洲水稻的高产纪录。今年3月，“川香506”在布隆迪通过审定，成为东非乃至整个非洲率先获得国家颁证的中国杂交水稻品种。布农业部官员赞叹：“如果我国的水稻产量都能达到试种水平，农民就不缺粮了，生计就有着落了。”

中国援布农业专家结合布农业现状和农民的实际条件，授人以鱼更授人以渔，在满足当地对中国农业技术的热切渴望、扩大杂交水稻种植的群众基础的同时，还制定了农户增产增收、脱贫致富的可持续发展机制，并肩负起培养当地农业领军人物的责任。布隆迪“90后”青年恩达伊克基大学毕业后找不到工作，偶遇在家乡试种杂交水稻的中国专家，从此跟随专家学习种植技术，逐渐成长为推广杂交水稻技术的得力助手和全国闻名的创业典型，最近还被任命为乡村发展和协助合作社生产指导委员。我们对培养出恩达伊克基这样的青年才俊倍感欣慰，他们将是延续中布农业合作成果的重要保障。

实践证明，中国先进的农业技术能帮助布隆迪提高农作物产量，惠及越来越多的普通农业家庭。近两年，鲁雷马部长和执政党总书记恩达伊施米耶，分别率省县长和党员骨干代表团赴中国学习农业生产组织和管理，以及农业和农村建设经验。他们认为，中国农业专家采用的农业技术简便实用，很容易被布隆迪农民接纳。他们对布隆迪的水稻增产前景充满信心。

如今，中国援建的农业技术示范中心正在建设中，它将成为中国向布隆迪传授农业技术、培训农业技术骨干的重要平台。我相信，随着中非务实合作的“八大行动”逐步落实，升级农业合作将成为中布合作新的发力点，必将不断收获更丰硕的果实。

（作者为中国驻布隆迪大使李昌林）

《 人民日报 》（ 2018年12月23日 03 版）

(责编：杨曦、李栋)