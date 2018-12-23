在距离埃及首都开罗约120公里的茫茫戈壁中，一座座高大的建筑物分外引人注目。这片占地达5平方公里的建筑群，是埃及贝尼苏韦夫熟料水泥生产线项目的所在地。该项目于今年8月建成投产，拥有6条日产量6000吨的水泥生产线，是埃及最大的水泥产业集群。中材国际成都建筑材料工业设计研究院有限公司（简称成都建材院）为项目承建方。

近年来，埃及启动一系列大型国家工程建设项目，众多基础设施建设需要消耗大量水泥。该项目的投产能够有效缓解埃及市场上水泥供应不足的状况。埃及总统塞西在投产仪式上表示，“该项目将创造更多就业机会，为埃及经济发展提供动力。”

埃及高度重视该项目的建设。2016年5月，塞西会见中方团队主要成员，并代表埃方敲定所有关键细节。他表示，这是埃及国家级重点工程，埃及人民对此充满期待。

2017年12月，该项目4号线率先一次性点火成功。“18个月的工程建设速度在海外水泥建设行业非常罕见。”成都建材院副总经理刘晓宁表示，在海外新建同等规模的单条水泥生产线一般至少需要两年时间，更何况是在荒漠之中同时新建6条现代化水泥生产线。

项目工地位于沙漠中，气温常年高达45摄氏度，部分施工区域室温更是达到人体承受上限70摄氏度。“国内施工穿胶底解放鞋就可以，但在这里，解放鞋的胶底不一会儿就会融化。”刘晓宁说，下午经常会刮起沙尘暴，项目方专门为工人配备加厚的劳保用品。

中埃两国施工人员共同奋战第一线，在18个月内完成了总计40万立方米结构混凝土的浇筑、超过300万立方米土石方的开挖和回填等大型施工工作。施工期间，全部土建施工和局部安装工作都与埃及本地企业合作进行，并大量雇用当地员工，为当地创造了1万多个就业岗位，项目投产后直接聘用员工近2000名。“该项目所创造的就业直接惠及埃及数万家庭。”塞西曾感慨道。

项目顺利投产为埃及基础设施建设提供了有力支撑。埃及《消息报》报道说，每吨埃及本地生产的水泥市场价约为1300埃镑（1元人民币约合2.6埃镑），该项目投产后，随着埃及水泥市场供应增加，每吨水泥的价格有望下降至900埃镑至1000埃镑。

此外，在环保方面，项目按照国际公认的工业标准建设。“感谢中国朋友为我们建造绿色环保的水泥厂，填补了水泥供应的缺口！”项目高质量完成建设令埃及业主赞不绝口。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2018年12月23日 03 版）

(责编：杨曦、李栋)