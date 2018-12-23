世界莞商大会日前举办 聚拢全球莞商 推动转型升级

2018世界莞商大会日前在广东东莞举办，大会以“砥砺前行四十载·匠心筑梦续辉煌”为主题，聚拢全球莞商，同叙乡情、共谋发展。作为大会的重要系列活动之一，由世界莞商联合会、东莞民营投资集团主办的第二届世界莞商资本峰会同期举行。

融入大湾区

东莞新商机

随着粤港澳大湾区的建设推进、广深科技创新走廊的加快构建，东莞正日益成为湾区东西两岸半小时经济圈交汇的核心区域。

东莞市委书记梁维东在大会上表示，东莞抓住“一带一路”建设和粤港澳大湾区建设的重大历史契机，举全市之力打造松山湖高新区、滨海湾新区、中子科学城、水乡新城等重点园区平台，推动高质量发展。

广东省社科院国际经济研究所所长邓江年表示，东莞发展应着力做好3点：一是基于国家战略机遇，争取国家大科学装置倾斜布局，建设综合性国家科学中心；二是基于世界工厂底色和世界市场布局，建设国家科技成果转移转化示范区；三是基于临近港澳的区位优势，建设开放型区域协同创新共同体。

“东莞处在广深港澳四大核心引擎中间位置，所以我们计划用3到5年时间，跻身‘万亿’俱乐部，保障东莞市民生活水平大幅提升。”东莞市市长肖亚非说，热诚欢迎企业家来东莞投资兴业，扎根发展。

东莞市外商投资协会会长连汉森说，在粤港澳大湾区和广深港澳科创走廊建设的新背景下，莞港互联互通将更加紧密，优势互补将更加突出。在莞投资的广大港商应当在大湾区城市群发展中扮演更重要的角色。

创新驱动 优化服务

以“湾区发展新时代·莞商辉煌创未来”为主题的资本峰会，就创新驱动发展、莞商新作为、AI引领东莞制造业升级发展、借力湾区寻找东莞金融投资商机等话题展开对话。

东莞市常务副市长白涛在峰会上表示，东莞要抢占先机，实现高质量发展，就要建立优质高效的金融服务体系。希望投资机构和投资人关注莞商优质创新项目，以完善东莞多层次资本市场的服务能力，形成全方位、多层次的金融服务生态体系。他希望东莞民营投资集团继续发挥平台作用，不断深化金融、科技、产业、资本协同，助力实体经济发展。

峰会还举行了东莞倍增计划并购母基金启动仪式。据了解，产业并购母基金由东莞市政府出资5亿元，东莞民营出资10亿元，与东莞科技创新金融集团、中金资本联合发起成立。

据了解，3个并购产业子基金在2018世界莞商大会上签约，将分别投向消费升级、智能制造等领域，标志着东莞倍增计划产业并购母基金正式投入运作。并购母基金将围绕东莞产业需求，通过“母—子”基金形式撬动更多社会资金和资源聚集东莞。

由莞商会、莞民投主导的12个项目在现场集中签约，包括莞民投总部大楼项目、4个产业投资类项目、2个科技金融服务项目、5个基金投资类项目，企业总部和产业投资项目规模超270亿元、股权基金投资项目约35亿元、中小企业金融服务授信额度达200亿元。

世界莞商 携手发展

改革开放40年来，莞商主动走出东莞、走向世界，从代工贴牌到自主研发，从前店后厂到全球配置资源，从东莞制造到东莞智造，他们积极融入世界经济发展。

广大莞商积极承担社会责任，踊跃参与公益事业。2012年9月，他们共同发起成立以“情系东莞·商通天下”为宗旨的世界莞商联合会。目前，这个世界性非营利社团组织有来自全球16个国家和地区的近千名会员。

中国民间商会副会长、广东省工商联主席苏志刚在致辞时表示，广大莞商取得的成绩，是凭着吃苦耐劳的精神、敢为人先的勇气的结果；也是改革开放中，抓住全球产业结构调整重组机遇，整合各方资源的结果，是改革开放精神的生动诠释。

世界莞商联合会会长尹洪卫介绍，近年来，世界莞商联合会稳步推进莞商会的组织建设，促进全球莞商携手发展；创新发展莞商会的会务经济，整合民营资本助推转型升级；筹建世界莞商团结温馨的家园。展望未来，世界莞商联合会充满信心。

大会举行了“优秀青年莞商”颁奖仪式，对王伟雄等10名“优秀青年莞商”进行了表彰。

《 人民日报 》（ 2018年12月23日 11 版）

(责编：杨曦、李栋)