改革开放让中国走向强起来（新知新觉）

习近平同志在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话中指出：“现在，我国是世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，我国外汇储备连续多年位居世界第一，中国人民在富起来、强起来的征程上迈出了决定性的步伐！”40年春风化雨、春华秋实，作为中国人民和中华民族发展史上的一次伟大革命，改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌，正在让中国走向强起来。

改革开放坚定中国人民的信仰、信念、信心。信仰、信念、信心是灵魂，是指针，是强大的精神力量。习近平同志指出：“信仰、信念、信心，任何时候都至关重要。小到一个人、一个集体，大到一个政党、一个民族、一个国家，只要有信仰、信念、信心，就会愈挫愈奋、愈战愈勇，否则就会不战自败、不打自垮。”改革开放坚定了中国人民对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心。当前，改革发展稳定任务之重、矛盾风险挑战之多、治国理政考验之大都是前所未有的。习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义。我们要赢得优势、赢得主动、赢得未来，努力推动中国走向强起来，必须不断提高运用习近平新时代中国特色社会主义思想分析和解决实际问题的能力，不断提高运用这一思想指导我们应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、化解重大矛盾、解决重大问题的能力，以更宽广的视野、更长远的眼光来思考和把握未来发展面临的一系列重大问题。

改革开放推动国家富强、人民富裕。邓小平同志指出：“贫穷不是社会主义”“我们要赶上时代，这是改革要达到的目的”。改革开放40年来，我们党带领全国人民始终坚持以经济建设为中心，不断解放和发展社会生产力，我国国内生产总值由3679亿元增长到2017年的82.7万亿元，年均实际增长9.5%，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速。我国国内生产总值占世界生产总值的比重由改革开放之初的1.8%上升到15.2%，多年来对世界经济增长贡献率超过30%。全国居民人均可支配收入由171元增加到2.6万元，中等收入群体持续扩大，贫困人口累计减少7.4亿人。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在新的历史起点上推动中国走向强起来，必须继续强化改革开放这一根本动力，在继续推动发展的基础上，着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升发展质量和效益，着力化解影响社会秩序和活力的新的结构性矛盾，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

改革开放锻造坚强领导核心。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势，也是中国走向强起来的根本保证。改革开放以来，我们始终坚持加强和改善党的领导，积极应对在长期执政和改革开放条件下党面临的各种风险考验，持续推进党的建设新的伟大工程，保持党的先进性和纯洁性，保持党同人民群众的血肉联系。特别是党的十八大以来，我们坚持党要管党、从严治党，净化党内政治生态，持之以恒正风肃纪，大力整治“四风”，以零容忍态度严厉惩治腐败，反腐败斗争取得压倒性胜利。但也应看到，反腐败斗争形势依然严峻复杂，全面从严治党依然任重道远。还应看到，党面临的“四大考验”是长期的、复杂的，面临的“四种危险”是尖锐的、严峻的。我们党只有在领导改革开放和社会主义现代化建设伟大社会革命的同时，坚定不移推进党的伟大自我革命，才能在革命性锻造中坚定走在时代前列，始终成为中国人民和中华民族的主心骨。

（执笔：胡九龙）

《 人民日报 》（ 2018年12月23日 05 版）

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