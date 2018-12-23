原标题：12306试点候补购票服务 新功能将终结抢票软件混战

春运火车票明天开售

热门线路可候补补票 新功能将终结抢票软件混战

明天起，2019年春运首日火车票将开始发售。明年春运，“超长版”17辆编组复兴号将首次亮相京沪高铁，时速160公里动力集中复兴号动车组也将亮相京沪铁路。

互联网订票提前30天开售

2019年铁路春运从1月21日起至3月1日止，共40天，节前15天，节后25天。全国铁路预计发送旅客41330万人次，同比增加3176万人次，增长8.3%，日均发送1033万人次，再创历年春运新高。铁路春运火车票互联网和电话订票提前30天发售，2018年12月23日，可以购买春运第一天(2019年1月21日)的火车票，2019年1月6日可订除夕当天车票。

需要注意的是，同一天内，不同车站火车票的开售时间不同，以北京地区为例，北京西站起售时间为早8点，北京站起售时间为上午10点，北京南站起售时间为中午12点30分。

目前，车站售票窗口、代售点仍提前28天发售。针对部分旅客提出的统一预售期建议，铁路部门正在积极开展方案研究和技术准备，预计2019年暑运前，即可实现全渠道统一预售期。

17辆编组复兴号亮相京沪高铁

此次春运，铁路部门将新增多列动车组投入春运，动车组总量将达到3285标准组(每个标准组8辆)，其中新增动车组299组。新增动车组中，17辆超长版时速350公里复兴号动车组将首次亮相京沪高铁，时速160公里动力集中复兴号动车组将首次在快速铁路运行。

此外，多条铁路新线首次投入春运。今年已开通的广深港高铁、江湛铁路、昆楚大铁路、哈佳铁路等线路，即将开通的杭昌高铁杭州至黄山段、京哈高铁承德至沈阳段、新民至通辽高铁、哈尔滨至牡丹江高铁、济南至青岛高铁、青岛至盐城铁路、南平至龙岩铁路、怀化至衡阳铁路、铜仁至玉屏铁路、成都至雅安铁路10条铁路新线，将首次投入春运。

部分车次可候补购票

2019年铁路春运，12306网站(含手机客户端)将继续发挥售票主渠道作用，在方便旅客网上购票方面，铁路部门还将主要采取优化网络购票流程、实行网上刷脸认证、进行候补购票服务试点等多项便民服务措施。

运用新版12306网站页面，优化12306互联网购票流程，增加用户扫码登录功能，减少旅客无效点击，方便旅客快速购票；进一步优化验证码策略，最大限度减少旅客在购票环节出现验证码。

为了避免“抢票软件”影响正常购票旅客的购票操作，春节前和春节后，分别选取能力紧张方向的部分列车，进行候补购票服务试点，减少旅客在购票需求没有得到满足时，耗费大量时间和精力反复查询余票。

需办理常旅客会员激活和身份信息核验的旅客，可通过网上刷脸认证进行身份核验，无需再去车站窗口核验证件，实现全部流程网上自助办理。

为方便港澳及台湾旅客，优化回乡证网上注册核验流程，实现全程网上办理；扩大加装卡式回乡证和台胞证专用识读设备自动售取票机范围和数量，实现省级城市所在地车站、广东省境内高铁车站、京广、京沪、杭深线所有高铁车站全覆盖，方便持回乡证和台胞证的旅客购票，全国铁路500多个车站2000多台自动售取票机提供该项自助服务。

铁路部门提醒广大旅客，请通过中国铁路12306网站(www.12306.cn)和“铁路12306”客户端(在“铁路12306”字体上方标有路徽和“中国铁路”字样的图标)购票，避免非正常渠道购票带来的风险。详细春运资讯可查询“铁路12306”网站、微信、客户端和“中国铁路”微信、微博。（李博）

(责编：杨曦、李栋)