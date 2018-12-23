英3家公司称将使用华为设备 已达成20亿英镑协议

原标题：英国移动运营商O2将使用华为设备，明年初开始5G试运营

据英国媒体报道，英国移动电信运营商O2透露，该公司将继续在5G测试中使用华为的设备。

O2已经证实将于明年1月份进行新一代5G通讯网络的试运营，届时将在伦敦200多个地点使用华为的硬件设备。O2表示，该公司将继续在伦敦进行5G测试，其中包括努力确保其网络“做好了5G准备”，为公司的上市做准备。

O2的一位发言人对英国《金融时报》表示：“我们正在测试华为的无线设备，然后会将它们部署到伦敦的一些基站。”“我们与所有供应商合作，以便为我们的客户提供最优质的通讯网络。”

报道指出，包括EE和沃达丰在内的其他几家英国运营商也已经表示，他们也将使用华为的设备进行5G测试。有三家公司还证实了已经与华为达成了20亿英镑的协议，将在英国各地建立5G网络，并准备在明年开始正式运营。

报道提到，英国电信(BT)在本月早些时候曾表示，其公司将从其EE网络中移除华为的所有硬件。

(责编：杨曦、李栋)