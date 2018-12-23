原标题：解码中央经济工作会议：三大攻坚战明年怎么打

“今年三大攻坚战初战告捷，明年要针对突出问题，打好重点战役。”12月19日至21日在北京举行的中央经济工作会议就每个攻坚战划出重点，既侧重当务之急，又注重整体性和延续性，体现目标导向、问题导向，明确圈出2019年相关任务关键。

打赢三大攻坚战，是化解制约全面建成小康社会重点难点问题的必然之举，也是实现中华民族伟大复兴的现实需要。今年3月，政府工作报告将三大攻坚战的全盘规划付诸纸上：推进重大风险防范化解取得明显进展、加大精准脱贫力度、推进污染防治取得更大成效。

今年中央经济工作会议指出，要继续打好三大攻坚战，着力激发微观主体活力，创新和完善宏观调控，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作。

防范化解重大风险：“坚定、可控、有序、适度”

打好防范化解重大风险攻坚战，是三大攻坚战之首，其中，最关键的就是防控金融市场与金融体系中存在的风险。

对此，中央经济工作会议指出，打好防范化解重大风险攻坚战，要坚持结构性去杠杆的基本思路，防范金融市场异常波动和共振，稳妥处理地方政府债务风险，做到坚定、可控、有序、适度。

今年以来，从各项指标来看当前宏观杠杆率趋于稳定。统计局最新数据显示，10月末，规模以上工业企业资产负债率为56.7%，比上年同期下降0.5个百分点。

中国人民银行行长易纲12月13日表示，要争取在三年时间里，通过强化监管，集中整治和深化改革开放，使宏观杠杆率得到有效控制，金融领域突出的高风险得到有序处置。“一些错误的发展模式要得以纠正，金融结构适应性提高，金融服务实体经济的能力要明显增强，系统性风险得到有效防范。 ”

12月初，根据“资管新规”和“理财新规”相关要求，银保监会发布实施《商业银行理财子公司管理办法》。此后，工、农、中、建四大国有商业银行，交行、招行等多家股份制商业银行相继宣布设立理财子公司。这一文件的颁布，被认为是给银行理财业务建起了风险“隔离墙”，进而更加有效地防控金融风险。

此外，本月中旬举行的中国银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议也强调，面对保险业运行存在的突出矛盾和问题，中国银保监会要坚定不移推动高质量发展，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，稳步推进保险业偿付能力监管和风险防控工作。

精准脱贫：“减少和防止贫困人口返贫”

中央经济工作会议指出，打好脱贫攻坚战，要一鼓作气，重点解决好实现“两不愁三保障”面临的突出问题，加大“三区三州”等深度贫困地区和特殊贫困群体脱贫攻坚力度，减少和防止贫困人口返贫，研究解决那些收入水平略高于建档立卡贫困户的群体缺乏政策支持等新问题。

“改革开放40年来，我国7亿多农村贫困人口摆脱了贫困，贫困地区经济社会长足发展，贫困群众生产生活条件显著改善，全国人民共享改革发展成果，谱写了人类反贫困历史上的辉煌篇章。”在12月13日国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，国务院扶贫办主任刘永富说。

国务院发展研究中心主任李伟则认为，要大力实施精准扶贫，注重提高脱贫的质量。对剩下的贫困户、贫困村、贫困县要集中力量打攻坚战，尤其是要重点攻克深度贫困地区的脱贫任务。千万不要上级压下级、一级压一级，导致数字水分很大。有的地方可能到2020年脱贫了，但是有些农民还是生活在贫困之中，这种情况在扶贫工作中一定要高度重视。

刘永富还表示，经过6年努力，预计到今年底，我国现行标准下农村贫困人口将减少85%以上，贫困村将退出80%左右，贫困县脱贫摘帽50%以上。改革开放40年，农村的贫困发生率从97.5%降到去年年底的3.1%，今年预计会降到2%以下。

污染防治：要统筹兼顾 避免“简单粗暴”

在需着力打好的“污染防治”攻坚战中，“蓝天白云”常驻与否向来是最牵动百姓神经的主题之一。以站在新时代发展的京津冀地区为例，在过去的五年中，通过整治重污染行业等方面协同合作，实施空气重污染联防联控等多重合力获得了可喜成效的同时，未来工作也任重道远。

今年6月,中共中央、国务院印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》,明确打好污染防治攻坚战的时间表、路线图、任务书，要求三年坚决打赢蓝天保卫战和打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理攻坚战等标志性重大战役。

生态环境部最新数据显示，今年1至10月，全国平均优良天数比例为81.5%，同比上升0.9个百分点；PM2.5浓度同比下降7.5%，PM10浓度同比下降4.2%。

中央经济工作会议指出，打好污染防治攻坚战，要坚守阵地、巩固成果，聚焦做好打赢蓝天保卫战等工作，加大工作和投入力度，同时要统筹兼顾，避免处置措施简单粗暴。要增强服务意识，帮助企业制定环境治理解决方案。

生态环境部部长李干杰12月21日指出，改革开放40年来,将绿水青山就是金山银山等绿色发展理念作为推进现代化建设的重大原则，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护,供给侧结构性改革加快推进，一大批高污染企业有序退出，单位GDP能耗和水耗持续下降，我国正在走出一条经济增长与环境改善的双赢之路。

(责编：杨曦、李栋)