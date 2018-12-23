把握发展新机遇 谱写发展新篇章——2018年中央经济工作会议解读

新华社记者刘红霞、刘羊旸、陈炜伟、高敬

“我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期”“必须坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇”“全党全国要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，上下同心，迎难而上”……

刚刚闭幕的2018年中央经济工作会议，对当前及今后一个时期经济形势作出重大判断、对做好经济工作作出精准部署。

用好发展新机遇

面对艰巨繁重的国内改革发展任务和错综复杂国际形势，我国发展战略机遇期是否还在？有哪些机遇？如何抓住机遇？中央经济工作会议指出：我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。

“我们必须从长期大势认识当前形势，如果仅仅从短期角度看，就容易被短期指标波动牵着鼻子走，一会儿喜一会儿忧。”中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀22日在“2018－2019中国经济年会”上说，和平与发展仍是当今时代主题，经济全球化虽有逆流，但不会逆转，随着我国不断扩大开放，各国都希望在中国寻找更多发展机遇，这些因素有力支撑了党中央有关“重要战略机遇期”的判断。

他认为，加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革，正是我国发展面临的五个新机遇。

“新机遇不是天上掉馅饼，甚至不是顺水推舟。”韩文秀说，而是逆水行舟、滚石上山，要坚持辩证思维，保持战略定力，不畏浮云遮望眼，集中力量办好自己的事。

“八字方针”深化供给侧结构性改革

当前，经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。这些问题是前进中的问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。

全国政协经济委员会副主任杨伟民认为，中国经济面临的问题更多的是长期结构性问题的短期反映，供给侧结构性矛盾仍是当前我国经济发展的主要矛盾，根源是要素配置的扭曲。

深化供给侧结构性改革，中央经济工作会议明确了“巩固、增强、提升、畅通”的“八字方针”，即巩固“三去一降一补”成果，增强微观主体活力，提升产业链水平，畅通国民经济循环，这也成为当前和今后一个时期深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展管总的要求。

“‘八字方针’为深化供给侧结构性改革指明了方向，非常有针对性。”国务院发展研究中心副主任王一鸣说，从根本上说，强调的是要深度推进市场化，让市场在更大范围、更深层次上发挥作用，凡是市场能自主调节的就让市场来调节，凡是企业能干的就让企业干。

杨伟民说，必须坚持供给侧结构性改革不动摇，坚持用改革的办法矫正要素配置扭曲，增强应对不确定性的能力，增强经济发展韧性，保持长期向好的基本面。

他认为，一方面，要完善产权制度，形成包括所有权及其派生的使用权、承包权、经营权、收益权等的完整的产权制度，实现产权有效激励。另一方面，要加快推进要素市场化改革，在资金、劳动力、土地、科技等要素配置中，让市场发挥决定性作用。

打好三大攻坚战

中央经济工作会议提出，今年三大攻坚战初战告捷，明年要针对突出问题，打好重点战役。国务院发展研究中心研究员张立群注意到，在打赢蓝天保卫战等工作中，中央提出“加大工作和投入力度，同时要统筹兼顾，避免处置措施简单粗暴。”

他说，在脱贫攻坚领域，中央提出“研究解决那些收入水平略高于建档立卡贫困户的群体缺乏政策支持等新问题”，这些都是非常接地气、暖民心的政策。

防范化解重大风险方面，中央经济工作会议提出“防范金融市场异常波动和共振，稳妥处理地方政府债务风险，做到坚定、可控、有序、适度”。

在中央财经大学中国公共财政与政策研究院院长乔宝云看来，“坚定、可控、有序、适度”方针提得精准到位，为的就是避免“由于处理风险隐患产生新的、更大的风险隐患”。

以第一动力驱动发展活力

创新是第一动力。当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，我国如何把握主动？中央经济工作会议指出，要提升产业链水平，注重利用技术创新和规模效应形成新的竞争优势，培育和发展新的产业集群。

“技术创新是企业快速发展的主要推动力，这些年我们尝到了创新带来的甜头。未来将继续把创新作为企业提升竞争力和突破发展瓶颈的主要手段。”协鑫集团董事长朱共山说。

近年来，我国深入实施创新驱动发展战略，重大科技成果不断涌现，新动能对经济发展的支撑作用日益凸显。创新助力新兴产业蓬勃发展，新动能不断壮大。

“未来，我国将坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕提高供给体系质量，优化升级要素结构，激发创新创业活力，推动制造业质量变革、效率变革和动力变革。”工信部副部长辛国斌说。

国家发展改革委副秘书长任志武表示，对标建设现代化经济体系和实现高质量发展的要求，我国在创新方面的短板依然突出。“要增强制造业技术创新能力，在若干领域构建开放、协同、高效的共性技术研发平台和产业创新中心，着力提升企业创新水平。”

(责编：杨曦、李栋)