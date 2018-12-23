原标题：辛苦一年 农民朋友有啥新收获？算算一年增收账

算算一年增收账

制图：沈亦伶

阅读提示

这一年，以农业供给侧结构性改革为主线，由增产导向转变为提质导向，质量兴农、绿色兴农、品牌强农正成为农业发展的主旋律。这一年，深化户籍制度改革，推进异地就医结算，农民工享受到更多公共服务。这一年，整治农村人居环境，大病救治范围扩大，农村民生持续改善……

农民朋友有啥新收获，来年有何新打算？农民算小账，小账连大账，辛苦一年，一笔笔增收账折射出农业农村的新变化。

【粮农陈炎森】

一田两用 种粮有赚头

本报记者 范昊天

时下，不少农村进入农闲时节，湖北省荆门市团林铺镇凡桥村农民陈炎森，却一早来到稻田忙碌，他把下在田里的网兜一个个拎起来，捡出小龙虾，分拣包装后寄出。

“种一季水稻，养两季龙虾，效益比过去翻了番！”陈炎森喜上眉梢。

今年37岁的陈炎森，是村里最早搞稻虾共生的农民，他在外打过工，当过村干部，见识多，脑子活。前些年村里人外出打工，荒了好多水田，他敏锐地发现了其中的商机。

“单纯种粮效益不高，小龙虾城里人喜欢吃，为什么不试试稻虾共生呢？”陈炎森把这一想法告诉了远在武汉的堂弟陈凡。

“好主意，你在家养，我在武汉销售。”陈凡也很支持。当年10月，兄弟俩投资90万元成立了银禾家庭农场，流转150亩土地，加上自家的50亩田，发展虾稻养殖。

“在稻田周围开挖环形沟，沟里养殖小龙虾，田中间种水稻，实现一田两用。”陈炎森说，2014年，农场先后投放了6000多公斤虾苗。

虾苗很快成熟，哥俩琢磨怎么卖虾。“我们的小龙虾，以稻田中的杂草和水生生物为食，生态无污染，还能帮助水稻松土、活水，粪便则可充当肥料。”陈炎森经常将种养过程拍下来传给堂弟，堂弟则晒到朋友圈，发动朋友们帮忙“秀”龙虾。不久，买龙虾的人越来越多。

“一般一车100盒，一盒5斤。”陈炎森说，每周五凌晨3点，他就会和工人到田里，按照订单分拣小龙虾。“10—15克的用来炒虾球，20—30克的用来做卤虾，再大一点的可以做蒸虾。”

有了品质保证和顾客好口碑，银禾家庭农场的小龙虾很快在武汉打开了销路。陈炎森算了一笔账：一亩地单纯种水稻，利润不足1000元。采用稻虾共生模式，一亩地能产出龙虾250斤，再加上水稻，利润有3000多元。

2015年，银禾家庭农场通过线上、线下出售成品龙虾3万斤，当年纯利润达50万元。“每年线上销售主要是5—7月，刚好是线下市场价较低的时候。”陈炎森说，线上销售小龙虾最高每斤卖过48元，比线下市场价高20元。

陈氏兄弟的养虾之路并不是一帆风顺。去年，小龙虾中暴发了传染病，造成大面积死亡，给哥俩造成不小的损失。

“关键时刻，市水产局及时为我们养殖户组织了病虫防治、水质管理等技术培训，从今年春季开始，我定期改善水质，采取消毒等预防措施，有效降低了小龙虾发病率。”陈炎森说，今年小龙虾总产量有6万斤，绿色水稻品质好，卖价也比普通品种高20%，一年算下来，农场总利润近80万元。

有了稳定的消费群，又有技术在手，陈炎森对这个产业很有信心。今年9月，他又流转了58亩田，打算进一步扩大稻虾共生的面积。

“我们在武汉的销售半径已经从2公里扩展到了5公里。”陈炎森说，现在村里已经有10多户贫困户加入了合作社，跟着一起发展稻虾。他们打算，等种养规模足够大时，在武汉建一个分拣中心，辐射更广的市场。他说：“谁说种粮不赚钱？只要找对了路子，调好结构，稻田里一样能长出好收益！”

【合作社理事长张居克】

打好品牌 白菜能生“财”

本报记者 潘俊强

“你就放心吧，胶州大白菜品质没问题！”“你要的40箱菜很快装好，今天就运出去。”……在山东省胶州市胶莱镇王疃村的绿村农产品合作社基地，理事长张居克手中的电话响个不停，他接个不停。

“小雪铲白菜，大雪铲菠菜。”田野里一棵棵鲜绿的大白菜一望无际，等待装箱、上市。

“今年又是个丰收年！”张居克说，“大白菜亩产达到十四五吨，比去年可是增加了足足3吨多哩。”

今年白菜价格下跌，这里情况咋样？“我们的大白菜可不愁销路。”张居克的脸上掠过一丝得意，“现在普通白菜一斤两三毛钱，我们的大白菜七八毛一斤，再经过加工包装，一棵白菜能卖30元。秘诀何在？因为我们的大白菜‘出身’了不得。”

今年王疃村种植白菜150亩，经过胶州市大白菜协会认证，全程标准化生产，再通过检测，合格后才能贴上胶州大白菜的商标，上市销售。“胶州大白菜，具有帮嫩薄、汁乳白、味鲜美、营养好等特点，这得益于这里得天独厚的产地条件，已有1000多年的种植历史。”胶州市农业局局长吴焕香说。

张居克说，白菜生“百财”，要让大白菜享受“贵宾”待遇，得过许多关口：土质关、水质关、种子关、生产流程关、检测关……这样下来，每亩的生产成本达到4000多元，而一般大白菜的成本不足千元。

高产和优质是胶州大白菜种植的两件“法宝”，但在张居克看来，要获得高收益，还离不开两件“利器”：规模经营和订单种植。

张居克坦言，单户种菜最大的困难有两点：一是价格波动，二是滞销问题，解决不好，菜农辛苦大半年，很有可能亏本。“单户种植的白菜亩均成本2000元左右，按今年行情，赔本难以避免，而通过合作社发展订单种植，就能最大限度地规避市场风险。”张居克说。

社员张祥臻对此举双手赞成：“自从加入合作社，俺们种的菜再也不愁销路了，价格也有保障。”过去，他自己既种大白菜，又贩售大白菜，销售渠道不稳定，常常是一年价高一年价低，往往亏的比赚的时候多。

2008年，绿村农产品专业合作社挂牌成立， 张祥臻将自家土地流转给合作社，成了社员。“合作社有固定销售渠道，种菜科学，不仅品质有保障，价格也高。”

如今，张祥臻在合作社打工，每月有稳定工资，每年每亩还有1500元的租金，收入翻了好几番。“腰包鼓了，种菜风险小了，俺今年在城里买了房子，日子越过越红火。”他说。

有了精品“胶白”品牌，白菜不再是“白菜价”。目前合作社有耕地1500余亩，社员已经发展到400余户，园区建有联栋温室3座，冬暖式大棚52个，预计今年总产值达1800多万元，纯收入800多万元，年人均纯收入4万多元。

“单靠胶州大白菜赚钱可不行。”这不，张居克又看到了新商机。接下来，合作社将推动发展集旅游、观光、采摘为一体的农业示范园，配套发展具有乡村特色的乡居民宿，进一步带动社员们致富。

【农民工刘桂林】

一技在身 生活有奔头

本报记者 胡婧怡

在辽宁省沈阳市十三纬路上的一间店面内，刘桂林正忙着和水泥，妻子于宝芝则将贴满瓷砖的墙用抹布擦拭干净。“贴墙砖得用湿水泥，铺地砖就要干一些。”刘桂林说。

老刘今年52岁，来自安徽省安庆市枞阳县官桥乡，家里4口人，只有2亩地，“都是丘陵地，靠天吃饭，种田肯定不行，我们那儿的人基本都是出来干。”

1997年，刘桂林到沈阳，开始做瓦匠活。“老乡带着来的，刚入行时人不熟，活少，工资也低，干一天就50块，七八个单身汉挤在一起住。”他说，“现在这行干久了，都知道你干得好，活就不断，平均一个月能赚1万多块。”

说起这几年的变化，刘桂林感叹：“政策越来越好，不仅工资高了，看病还能异地结算，各种保障多了，城里人对我们的看法也不一样了。”孩子长大上学，两年前妻子从家里过来陪他，夫妻俩租了间40多平方米的房子生活。

“楼下就有菜市场，闲的时候逛逛公园，去附近五爱市场买买衣服。”妻子于宝芝说，“一个月房租、吃饭加买东西，俩人能花个2000块吧。”

刘桂林每次回家，火车加客车，要花20多个小时。“过去买不到座票，现在网上买票挺方便，基本能有座。过了正月十五就回来，感觉在家待不住。”刘桂林说，这一行是干一天赚一天的钱，农村不像城市有退休，只要身体允许，六七十岁的照样干活。

贴瓷砖不只是体力活，从水泥的干湿薄厚、敲击瓷砖的力度，到拼花、齐缝，各个环节都有讲究。“外行人看不出来，我们一看就门儿清。”刘桂林介绍说，“为啥有的墙砖没两年就掉了？就是没敲实，跟水泥接触面不够，所以得使劲儿把每块砖打到位，但也不能太使劲儿，那就瓢了。”

“冬天，从早上8点干到晚上7点左右，夏天能干得长一点。”刘桂林说，“在室内不用风吹日晒，挺好的，就是灰大，水泥烧头发。”如今，刘桂林在行业里也有了声誉，有时，他也会把一个活包下来，再组建团队一起干，自己能额外多赚点钱。“除了要看你个人的技术，还要看你的人品。人品好，不乱要价，老板信得过，才会把活给你。”刘桂林说，身边有干得好的木匠，已经在沈阳买房落户了。

刘桂林家有一儿一女，夫妻俩在外打拼，孩子努力，都读了大学。“以前俩人上学，一年得花五六万元，今年女儿毕业了，钱慢慢就能攒下来。”说起孩子，刘桂林一脸幸福，“孩子们都挺懂事，知道我们出来干活是为了生计，经常打电话告诉我们‘好好休息’，我们就跟他们说‘好好学习’。”

“说这行累，但我们也都习惯了，在这儿有不少朋友，闲的时候喝喝酒，唱唱歌。”刘桂林现在挺喜欢沈阳的生活，“跟北京上海比，我们这行赚的都差不多，但沈阳生活成本没那么高。”刘桂林算了一下，今年差不多赚了10万块，到年底应该还能再有2万多块入账。“只要有技术在身，这么干，生活就有奔头！”他说。

(责编：杨曦、李栋)