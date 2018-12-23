人民网北京12月23日电 （记者齐志明）记者获悉，今日，胡玮炜因个人原因辞去摩拜单车CEO职位，由公司总裁刘禹接任CEO一职。胡玮炜在给员工的内部信中表示，自己“完成了阶段性的使命”。

胡玮炜表示：“摩拜的初心一直未变，一切才刚刚开始。每一位摩拜员工，需要长期有耐心，持续做好基本功，并且更好地融入到美团的大组织里去。我相信摩拜将会越来越好。”

美团点评CEO王兴表示：“非常感谢胡玮炜，不仅创立和塑造了摩拜这个优秀的品牌，也打造了一个优秀的团队，优秀的业务基础。祝福玮炜再创佳绩，也相信摩拜会越来越好。”

近来，共享单车相关事件持续刷屏舆论朋友圈。作为“互联网+出行“的代表性创新应用，在经历了前期爆炸式的增长后，步入移动互联网与共享经济发展的下半场，如何提质增效地高质量发展，是共享单车行业需要直面的问题。业内人士指出，聚焦用户体验提升、回归绿色发展路径，成为新的竞争拐点。

(责编：杨曦、李栋)