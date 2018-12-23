新华社北京12月22日电 题：新华时评：关注民生顺应民意是个税改革的基础
新华社记者韩洁、申铖
历经多轮广泛征求意见后，12月22日，国务院发布《个人所得税专项附加扣除暂行办法》。将随新个税法于明年1月1日起实施的这一新规，是新一轮个税改革最受关注的一环，在释放个税“个性化”减税利好的同时，标志着我国个税制度改革迈出从分类转向综合征税的关键一步。
个税专项附加扣除，简单说就是纳税人计算个税应缴纳税额，在扣除5000元“起征点”和“三险一金”等专项扣除后，还可以扣除教育子女、在职深造、治疗大病、买房租房、赡养老人等部分相关费用。这一新规顺应民意，考虑了个人负担的差异性，更有利于税制公平。
个税改革迈出关键一步来之不易。个税法自1980年出台以来历经7次大修。与前几次相比，今年8月底完成的第七次大修堪称“个税制度的一次根本性改革”。除了对部分所得实行综合征税、优化调整税率结构、将“起征点”从每月3500元提高至5000元以外，一大亮点就是首次增设专项附加扣除。
个税改革迈好关键一步更不易。国务院明确了个税6项专项附加扣除——子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人等支出具体扣除的范围和标准，都关乎百姓切身利益。办法的出台充分听取民意、集纳民意、体现民意。制订办法前，财税部门首先通过实地调研、与各界人士座谈等方式掌握一手情况，随后向全社会公开征求意见。最终办法吸收大量民意，做出不少调整。例如，将大病医疗个人负担能扣除的最高限额从6万元提高到8万元，并可以由夫妻任何一方抵扣，考虑了病患家庭负担。
迈好个税改革关键一步，关键在落实。中央经济工作会议明确提出，要落实好个人所得税专项附加扣除政策。对税务机关、扣缴义务人和纳税人来讲，专项附加扣除都是新事物。新法新规实施在即，尽早出台相关操作文件、全面开展政策培训，梳理扣除流程让纳税人“少跑路”……政策越细致、考虑越周全，后期实施过程中出现的问题就越少。
进一步优化个税改革关键一步，落脚点在于关注民生顺应民意。对于缴纳个税，每个人都有各自诉求，受征管配套条件等方面的限制，新规不可能令人人满意。下一步还要根据纳税人诉求及征管配套条件的成熟程度不断完善，始终从满足纳税人合理诉求出发，在完善政策深化改革中更好回应民众期盼，从而让更公平的税制助推中国经济行稳致远。
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】