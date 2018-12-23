原标题：今年我国日均新设企业1.84万户

新华社北京12月23日电（记者赵文君）今年是商事制度改革全面实施的第五年，全国实有市场主体已达1.06亿户，其中新设立市场主体占比达到73%。日均新设企业由改革前每天0.69万户提高到今年的1.84万户。每千人企业数从改革前2013年的11.4户提高到现在的23.9户，增加了1倍多。

改革促进了个体私营经济的发展，成为吸纳就业的重要渠道。国家市场监管总局统计，个体私营主体占全国市场主体总数超过95%，从业人员达到了3.6亿人，提供了我国80%以上的城镇就业岗位和90%以上的新增就业岗位。

今年以来，市场监管部门在聚焦民生关切、回应企业诉求、优化营商环境方面推出一系列举措，大大降低了新企业、新产品进入市场的制度性交易成本，激发了市场活力，推动我国市场准入制度发生根本性变革。

围绕百姓经商创业的痛点和堵点，先后实施了注册资本登记制度改革、“多证合一”“证照分离”等多项主体准入改革。在产品准入方面，全面推行工业产品生产许可“一企一证”改革，加快食品、药品、医疗器械注册登记制度改革。同时，深化知识产权注册便利化改革。

在放宽市场准入的同时，注重创新监管理念和方式，积极发挥竞争政策的基础性作用。实行年检改年报制度，推进“双随机、一公开”监管，全面开展公平竞争审查，积极查办行政垄断案件和排除、限制竞争行为等。

根据世行营商环境评估报告，我国营商环境总体评价在全球190个经济体中已经跃居第46位，比2013年累计上升50位。其中开办企业便利度大幅度跃升至第28位，五年累计上升130位。

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