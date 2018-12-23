《个人所得税专项附加扣除暂行办法》发布 个人需留存凭证 全程“指尖办税”

个人所得税专项附加扣除政策涉及面广，涵盖内容多，具体到每个项目需要填报什么信息，通过什么渠道填报，麻烦不麻烦呢？

相关负责人表示，明年起除大病医疗实行年度汇算清缴外，其余5项专项附加扣除均可在单位预扣缴环节完成减税。纳税人只需留存相关凭证备查，申报时不需向税务机关提供，税务部门主要采取事后核查的方式来减少逃漏税问题。

在办税方式上，2019年1月1日个人所得税手机App全面上线后，纳税人可自主选择手机端或在网页上填列专项附加扣除信息，实现全流程“指尖办税”。

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