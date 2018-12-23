原标题：稳字当头 充分就业有底气

今年1月至11月，全国城镇新增就业1293万人，超额完成1100万人的全年目标。我国就业规模持续扩大，重点群体就业稳中向好，高校毕业生就业形势总体稳定，农村劳动力转移就业稳中有进，困难群体就业援助力度加大。

这样的就业好形势来之不易。一年来，我国加强经济政策和就业政策协调，着力增强经济发展创造就业的能力。各地在制定经济和社会发展战略时，也把是否有利于就业作为优先考虑的因素，实现经济发展和扩大就业的良性互动。

如今，新动能成长速度和支撑作用已超出预期，成为新增就业的最大容器。今年前三季度，新登记注册的企业数超过500万户，日均超过1.8万户，创业带动就业倍增效应持续显现。

就业向好还体现在就业结构优化。随着服务业对就业的拉动能力越来越强，就业结构也从原来第一产业占多数的“金字塔型”，向第三产业比重不断上升的“倒金字塔型”转变。

一年来，各地扎实推进小额担保贷款工作，鼓励更好地发挥小额担保贷款促进创业、就业的作用。

就业优先，需要各地强化政府促进就业的责任。今年7月的中央政治局会议特别要求做好“六稳”工作，把“稳就业”放在第一位。这一年，税费减免，让身处经济下行期的小微企业轻装上阵，就业岗位更稳定；离校未就业高校毕业生就业促进计划的实施，让暂时找不到工作的大学生不再是“断线的风筝”；对下岗失业人员普遍开展有政府补贴的培训，大大提高了劳动者再就业能力。

目前，我国就业总量压力和结构性矛盾并存。预计到2020年前，我国16岁至59岁劳动年龄人口将保持在9亿人左右，年均需在城镇就业的新成长劳动力超过1500万人。与此同时，结构性就业矛盾更加突出，适应产业转型升级需要的高层次研发人员、高技能工人和创新型复合型人才不足，部分新成长劳动力的实践能力还难以跟上市场变化，大龄低技能劳动者就业难题或将持续存在。此外，人工智能等新技术快速迭代，也将不可避免对就业产生影响。

“党中央、国务院高度重视就业工作，我国经济发展总体向好，创业创新活力强，市场回旋余地大，各地区各部门努力推动政策落实和服务增效。有了这些积极有力的因素支撑，我们对全面完成年度目标任务，保持就业局势总体稳定充满信心。”人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红说。

中国劳动和社会保障科学研究院副院长莫荣表示，目前，我国在应对经济风险、化解就业压力方面的工作思路和方法，已经从“事后救火”转向事前预警预防，能够根据形势变化和潜在风险进行未雨绸缪，进一步体现促进就业工作政策的前瞻性、超前性以及针对性。（经济日报记者 韩秉志）

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