新华社北京12月22日电（记者于佳欣）记者22日从2018年全国商务工作会议上获悉，我国2018年进口额有望突破2万亿美元，创下历史新高，下一步商务部还会采取多种措施进一步扩大进口。
商务部外贸司副司长宋先茂在全国商务工作会议期间作出上述表示。
今年以来，我国降低了包括药品、汽车、日用品等在内的进口关税，关税总水平从9.8％降至7.5％，此外，进口博览会的举办也促进了进口扩大。
海关总署数据显示，今年前11个月，我国进口增长14.6%，对进出口增长的贡献率为60.8%，成为今年拉动外贸增长的重要动力。今年我国外贸表现亦超出预期，前11个月，外贸规模已超过去年全年。
商务部表示，2019年，将着力提升外贸发展质量，加快经贸强国建设。
为进一步扩大进口，宋先茂说，2019年，商务部将精心筹备第二届进口博览会，为国内企业创造更多进口机会；继续优化进口商品结构，扩大先进技术、关键零部件进口；增加农产品、资源性产品进口，保障市场供应；增加日用消费品、养老康复护理等产品进口；促进建筑设计、商贸物流、研发设计、节能环保等生产性服务业进口，提高产业竞争力等。
据介绍，商务部还将进一步推动降低进口关税总水平，提升通关便利化水平，并进一步完善汽车平行进口政策等。
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