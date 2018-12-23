2018“质量之光”年度质量盛典在京举行

人民网北京12月23日电 （邢郑） 23日下午，2018“质量之光”年度质量盛典在北京隆重举行。通过网络、微信两套投票系统，读者和网友们评选出了属于2018年的质量记忆，评选出了中国经济发展的高质量“榜样”。市场监管总局副局长唐军出席活动并讲话，总局总工程师韩毅致辞。
唐军指出，“质量之光”公众评选活动是一项群众性的质量活动，通过汇聚质量民意、推介质量典型、宣传质量文化、展示质量工作，为促进质量提升、推动高质量发展，提供了群众性的平台和载体。希望“质量之光”活动很好地开展下去，真正办成“质量之家”，为推动制造业高质量发展、促进我国产品和服务质量提升做出新贡献。
据了解，今年“质量之光”活动6个奖项的评选结果在活动现场一一揭晓：国际单位制修订4个基本计量单位改由常数定义、百年国际电工委员会迎来首位中国“掌门人”、长春长生问题疫苗事件引发全社会关注等10大事件被评为年度质量事件；中国电子科技集团公司第二十九研究所技师潘玉华、安徽博微长安电子有限公司焊接高级技师黄春燕、中国计量科学研究院微波频率标准实验室主任房芳、国家电网上海市电力公司董事长钱朝阳、红星美凯龙家居集团股份有限公司副总裁张贤荣获年度质量人物；上海黄浦、浙江永康、安徽芜湖等10个市（区）成为质量魅力城市（区）；吴裕泰、全柴、永和安等10个品牌成为年度魅力品牌；中铁大桥局集团有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、安徽皖南电机股份有限公司等10家行业领军企业荣获质量标杆企业；山东省特种设备检验研究、河南省纺织产品质量监督检验院、PONY谱尼测试集团等10家技术机构成为卓越技术机构。
据悉，参加此次活动的还有来自地方政府、企业界、技术机构、新闻界的代表共200余人。
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