减证，减到位也要管到位（经济茶座）

“证”和“照”如同企业进入市场的两把钥匙，把它们都拿在手里，企业才能真正进入市场开展经营。要摆脱对传统发证式监管的依赖，必须在减证的同时，建立完善的事中事后监管体系，避免出现减证减出监管缺位

11月10日起，我国开始对第一批上百项涉企行政审批事项推进“照后减证”改革，该项被称为“证照分离”升级版的举措，剑指企业“准入不准营”的难题，是全国很多企业期盼已久的改革。

“证”和“照”如同企业进入市场的两把钥匙，把它们都拿在手里，企业才能真正进入市场开展经营。只给一把钥匙，另一把不给，企业无法正常开门营业。商事制度改革以来，“证照分离”“先照后证”等举措，大大降低了企业获取营业执照的门槛，企业可以快速获取市场主体资格，开展各项筹备工作。但成立企业最终是为了经营，除一般性经营活动外，市场主体在从事特定活动时，还需要行政机关依法审查批准后颁发许可证书。商事制度改革之初，有不少企业一方面能有快速拿到营业执照的获得感，另一方面也会陷入许可证迟迟办不下来、“准入不准营”的尴尬。而“照后减证”就是要扫除障碍，真正打通企业进入经营的通道。

随着商事制度改革的深入，企业进入市场展开经营的一道道门槛正在被逐个击破。以开餐饮店为例，商事制度改革之前是“先证后照”，企业首先要拿到餐饮服务许可证、消防安全合格证等，才能去办营业执照；商事制度改革之后是“先照后证”，企业可以先办营业执照，再办必要的许可证。如今，“照后减证”进一步将一些不必要的许可能减则减，有的地方已经出台相关“减证便民”的举措，企业无需再提供食品安全管理人员培训合格证明等材料，餐饮店就可以营业。企业开展经营变得更简单，创业创新的积极性更高。

然而，任何改革都需要一个过程，目前减证过程中还有一些减得不到位的地方，影响了改革成效。以房地产经纪人职业资格证为例，作为个人从业许可的资格证在2014年已被取消，但至今，注册房地产经纪公司还需要该证，在一些网站仍有不少出租或求租此证的信息，有专家将这一现象称为“证照依赖症”。究其原因，“证照依赖症”来自对传统监管模式的路径依赖，一些许可证减掉后，基层监管人员担心减证也减掉了管理的抓手，担心市场一放就乱，甚至少部分相关人员担心影响自己手中的权力，不愿放手执行减证措施，往往表面上证减了，实际上障碍一点没少。

对企业来讲，减证减不到位，就相当于没减。减证要减得彻底，既需要减证的决心，也需要细致、配套的政策组合拳。要彻底摆脱对传统发证式监管的依赖，必须在减证的同时建立完善的事中事后监管体系，避免出现减证减出监管缺位，真正减出市场的获得感。

其实，加强事中事后监管的抓手有很多。此次“照后减证”改革中，针对再取消超过1/3工业产品生产许可证可能带来的监管问题，就出台了相应配套措施：对一些涉及公众健康和安全、环境保护的产品，取消许可后可以转为强制性认证，列出正面清单并向社会公示，强制性认证费用原则上由财政负担，同时，采取支持措施，鼓励企业开展自愿认证，推动企业树立品牌、拓展市场。在为企业打开进入市场的大门之后，还要引导企业积极适应事中事后监管的环境，企业违反规则有监管人员及时提醒或开罚单，企业品牌质量过硬则有相应鼓励措施，这样一来，更多企业就会自觉自愿地在合规合法的道路上前行。

商事制度改革以来，我国营商环境持续改善，世界银行发布的报告显示，中国营商环境在全球的排名逐年提升，今年首次进入世界前50位。与此同时，我国市场主体数量呈现“井喷式”增长，今年初已经超过1亿户。进一步激发市场活力，“照后减证”是商事制度改革深入推进的重要一环。减证的力度不断加大，才能进一步释放市场活力；事中事后监管的方法有力得当，才能避免市场秩序混乱。减证，既要减到位也要管到位，这样，企业和市场就会从中得到实实在在的改革红利。

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 17 版）

(责编：冯粒、袁勃)