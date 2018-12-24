把技术成果变成生产力

“改革开放让中国人的聪明才智真正发挥出来！”回顾30多年的高科技产业化之路，74岁的联想控股股份有限公司党委书记、董事长柳传志（见图，资料照片）很是感慨：“改革开放40年，我见证了中国的IT产业从无到有、从弱到强，见证了中国从相对贫穷、封闭变成今天这样开放、富强，感到非常自豪！”

上世纪80年代初，柳传志所在的中科院计算所的主要任务是闷头做计算机样机，做完一个搁在那儿，再做第二个，为的是“跟上世界先进水平”。

1984年，时任中科院副院长的周光召从国外考察回来，提出了“一院两制”：“一制”专门做基础研究；另“一制”做应用研究或者技术开发，鼓励科技人员走出象牙塔创办企业，把手中的技术成果变成生产力。

“那时候很多大科学家不愿意走这个路，我就想试试。”柳传志回忆说，“一是我确实觉得成果做完了就那么放着不甘心；二是我觉得自己还是有能力在应用领域做出点事的。”

就这样，1984年11月，在中科院计算所传达室的一间小平房里，柳传志和10位同事用计算所的20万元资金创办了联想前身——中科院计算所新技术发展公司。改革开放的大潮波翻浪涌，柳传志带领一帮“弄潮儿”愈战愈勇，打了一个又一个漂亮仗——

1990年，联想自有品牌微机“286”正式在国内市场推出；

1997年，联想电脑的国内市场占有率首次位列榜首；

2004年，联想集团并购IBM全球PC业务，进军国际舞台；

2013年，联想集团个人电脑市场份额跃居全球第一……

弹指一挥间，昔日的小树苗长成了枝繁叶茂的参天大树。如今，联想控股已是总资产超过5000亿元、中国领先的多元化投资控股公司，不仅成功实现了高科技产业化、打造出联想集团这样的IT高科技企业，还通过“战略投资+财务投资”双轮驱动的业务模式，打造了君联资本、弘毅投资、联想之星、神州租车、拉卡拉、正奇金融、佳沃集团等多个行业领先企业，演绎了创新驱动发展的生动传奇。

“改革开放的历史像是一本书，是一页一页装订而成的。中国的高科技产业也需要一步一个脚印地前进，不可能一蹴而就。”柳传志坦陈，中国在高技术领域还有很多技不如人的地方。“通过这40年的改革开放，中国已经把能量积蓄起来了，后边就该有更大的突破。高举改革开放的大旗、支持企业家创新创业，我们就会不断地提高眼界、不断超越，向着更高的目标挺进。”

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 06 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)