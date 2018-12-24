专项巡察护航脱贫攻坚

本报南昌12月23日电 （漆源、余其兵）“老表，帮扶干部多久到你家来一次？过节的时候有没有干部来走访过？报销补助方面有没有什么困难……”今年以来，江西进贤县压茬推进扶贫领域专项巡察，紧盯重点领域、重点环节，采取下沉一级的方式，实现了对全县21个贫困村专项巡察全覆盖。专项巡察通过查找各贫困村扶贫资金使用、扶贫项目建设、村级财务支出、“两不愁三保障”政策落实、贫困户识别、贫困户信息录入及扶贫作风等方面存在的问题，助推全县精准扶贫、精准脱贫。

为更好地发现问题，督促整改，县纪委监委建立了巡察与审计、财政等部门联动机制，把巡察的政治性、权威性与财政、审计部门的直观性、导向性结合起来；同时建立巡察问题整改督查机制。巡察组先后发现贫困村扶贫领域问题线索13件，普遍性、倾向性问题97件。截至目前，已立案8件，给予党纪处分8人，对在巡察中发现的3起扶贫领域不正之风和腐败问题典型案例，在全县范围通报曝光。

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 06 版）

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