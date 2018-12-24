卡拉麦里山保护区内油井已全部拆除

本报乌鲁木齐12月23日电 （记者韩立群）日前，新疆卡拉麦里山自然保护区油田生产退出整改工作初步通过自治区专家组的联合验收：沙北油田等3个井区284口油井被关停拆除，修复地表面积达到35.2万平方米。这意味着该保护区范围内全部油井被拆除，生态恢复工作取得重大进展。

卡拉麦里山自然保护区位于准噶尔盆地东部，有蒙古野驴、普氏野马、鹅喉羚等48种国家重点保护的珍稀动物。大规模的石油、煤炭开发一度使得这里的生态环境破坏严重。2017年8月起，新疆油田公司准东采油厂开始全面关停拆除卡拉麦里山自然保护区内所有油井及附属设施。石油生产全面退出，野生动物拥有了更加宁静的家园。

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 13 版）

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