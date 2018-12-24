中国财经媒体版权保护联盟成立

本报北京12月23日电 （记者王珏）近日，在第三届中国产经媒体融合发展高峰论坛期间，由中国行业报协会召集，《传媒茶话会》与各主流财经媒体共同发起成立了“中国财经媒体版权保护联盟”。

据了解，该联盟旨在联合各财经媒体，共同抵制未经授权擅自转载新闻作品的行为，保护财经媒体版权。同时提高各财经媒体对其作品转载体的议价能力，努力实现常态化监控和维权、市场化交易等，从而推动整个新闻版权市场的健康发展。

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 12 版）

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