我国首款全复材多用途无人机首飞成功

据新华社北京12月23日电 （记者胡喆）23日16时32分，随着现场飞行总指挥“放飞”指令，翼龙I—D无人机开始滑跑、加速，在空中飞行30分钟后，按计划圆满完成首次飞行任务。记者从中国航空工业集团有限公司获悉：翼龙I—D是我国首款全复材多用途无人机。

翼龙I—D无人机系统是以翼龙系列无人机系统为基础研制出的一款全复合材料结构、高性能、中空长航时、多用途无人机系统。

据悉，翼龙I—D无人机通过采用全复合材料结构、优化气动布局、换装大功率发动机等措施，在起飞重量、通信、内部装载和外挂能力等方面都有大幅提升。

航空工业集团有关负责人介绍，翼龙系列无人机经历各种严苛环境考验，实现大强度常态化使用，打造了具有完全自主知识产权的“翼龙”无人机品牌。翼龙I—D无人机的首飞成功，增强了翼龙系列无人机在国际多用途高端无人机市场的竞争力。

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 01 版）

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