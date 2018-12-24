我国首款全复材多用途无人机首飞成功

据新华社北京12月23日电 （记者胡喆）23日16时32分，随着现场飞行总指挥“放飞”指令，翼龙I—D无人机开始滑跑、加速，在空中飞行30分钟后，按计划圆满完成首次飞行任务。记者从中国航空工业集团有限公司获悉：翼龙I—D是我国首款全复材多用途无人机。
翼龙I—D无人机系统是以翼龙系列无人机系统为基础研制出的一款全复合材料结构、高性能、中空长航时、多用途无人机系统。
据悉，翼龙I—D无人机通过采用全复合材料结构、优化气动布局、换装大功率发动机等措施，在起飞重量、通信、内部装载和外挂能力等方面都有大幅提升。
航空工业集团有关负责人介绍，翼龙系列无人机经历各种严苛环境考验，实现大强度常态化使用，打造了具有完全自主知识产权的“翼龙”无人机品牌。翼龙I—D无人机的首飞成功，增强了翼龙系列无人机在国际多用途高端无人机市场的竞争力。
《 人民日报 》（ 2018年12月24日 01 版）
央企人事观察：今年37家央企46位“一把手”履新 人民网北京12月20日电 12月13日国家电网和大唐集团同日换帅，寇伟任国家电网公司董事长、党组书记，陈飞虎任大唐集团有限公司董事长、党组书记。稍早的11月间，中国西电、华能集团、鞍钢集团等多家央企更换了掌门人。据人民网不完全统计，截至12…【详细】
1月1日起 这些与经济相关的新政新规开始实施 编者按：2018年进入倒计时，在即将到来的2019年，一批与经济相关的政策、法规将正式开始实施。例如《中华人民共和国个人所得税法》(2018版)、针对创投企业所得税的优惠政策、跨境电商新政等等……都有哪些具体内容？请随人民网财经频道一同来了…【详细】
中央政治局定调2019年经济工作 释放三大信号 中新社北京12月13日电 (记者 周锐)在外部环境发生明显变化，中国经济稳中有变，下行压力有所加大的情况下，中共中央政治局13日召开会议，分析研究2019年经济工作，传递出三大重要信号。 总结今年成就：有效应对了外部环境的深刻变化 …【详细】
统计局：11月经济运行稳中有进 投资增速继续回升 人民网北京12月14日电 国家统计局今日发布的多项宏观经济数据显示，11月我国经济运行处在合理区间，保持总体平稳、稳中有进发展态势，全年经济社会发展主要目标任务有望较好完成。 国家统计局表示，当前国内外环境依然错综复杂，经济运行稳中有变…【详细】