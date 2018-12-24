2018—2019中国经济年会召开

本报北京12月23日电 （记者齐志明）由中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库联合主办的“2018—2019中国经济年会”12月22日在京召开。

本届年会以“深化新时代改革开放，为高质量发展注入强大动力”为主题，与会人士深入学习解读中央经济工作会议精神，围绕深化供给侧结构性改革、推动高质量发展、推动区域经济协调发展、加快推进创新驱动发展、加快建设高水平开放型经济新体系等议题展开讨论。

针对社会高度关注的民营企业、小微企业融资难、融资贵的问题，中国银行保险监督管理委员会副主席梁涛说，银保监会要求银行等机构加大信贷支持力度和债券的投资力度，在帮助企业解决燃眉之急外，更加重视融资难问题，坚决贯彻落实好对国有经济和民营经济一视同仁、对大中小企业平等对待的要求。

国务院发展研究中心副主任王一鸣说，实践证明，供给侧结构性改革是有效的，对调整经济结构发挥了重要作用，我们要坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 10 版）

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