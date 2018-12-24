上海千亿支持实体企业

本报上海12月23日电 （记者谢卫群）上海日前宣布为50个实体经济项目提供金融支持，总金额近1000亿元。同时，全市近230家银行业金融机构将上线市企业服务云，让金融服务像网购一样方便、快捷。

工行、浦发、太保等15家金融机构，与15家民营企业进行了签约。将通过项目贷款、综合授信、投贷联动、债券承销、险资直投和保证保险等多种金融服务和产品，为50个实体经济项目提供金融支持，总金额近1000亿元。

签约的民营企业来自先进制造、航空航天、生物医药、人工智能、新能源、新材料、现代农业等多个重要领域。源源不断的资金支持，可以让企业缓解流动性紧张，用于买飞机、收购并购等业务发展。目前，第二批项目已在筹备中，有望明年年初正式签约，重点聚焦高科技、生物制药、新材料、新能源等领域。

为了让服务惠及更多企业，金融机构与企业之间的信息桥梁也正式开始搭建。17日起，全市近230家银行业金融机构将陆续入驻市企业服务云，逐步实现商业银行的小微企业信贷产品“一站可查”，推动银行与企业建立直接沟通渠道。

《 人民日报 》（ 2018年12月24日 10 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)