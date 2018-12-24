东莞治理工业“二房东”

本报东莞12月23日电 （记者贺林平）改革开放40周年，广东东莞继续深化改革、规范管理不停步，帮助民营经济轻装上阵。继上月出台《进一步扶持非公有制经济高质量发展的若干政策》（以下简称“非公经济50条”）后，日前东莞又推出《关于稳定工业厂房租赁市场秩序的指导意见》，剑指工业“二手房东”炒作行为，稳定企业租金成本。
东莞全市工业企业数量超过15万家，其中非公企业占绝大多数。据了解，东莞“非公经济50条”着力于企业综合成本的压减，从企业税费、用工成本和运营成本等多方面入手，2018—2020年3年预计为全市非公企业减负近300亿元，提供增值服务约500亿元。
记者发现，在“非公经济50条”中，第二十三条即为稳定村（社区）集体工业厂房租赁市场。作为配套政策，此次出台的《关于稳定工业厂房租赁市场秩序的指导意见》在稳定工业厂房租赁市场秩序、减轻企业负担、稳定实体经济方面出台具体的举措，并明确提出要疏堵结合，突出源头治理防范“二手房东”炒作。
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