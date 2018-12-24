春运火车票开抢 这些线路高铁、动车余票充裕

原标题：春运火车票昨天开抢 高铁充足普卧紧俏
昨天，2019年春运首日（1月21日）火车票开始销售。为避免集中销售造成网络拥堵，按照惯例铁路部门将各火车站预售火车票时间分成了不同的时间点。早上8点，北京西站作为北京最先开始预售火车票的火车站，打响了明年春运火车票销售的第一枪。北京青年报记者发现销售10分钟后，各热门线路车票充裕，因为距离春节时间尚早，普通列车的卧铺更受旅客欢迎。
早上8点，北青报记者登录12306手机客户端，搜索成都、武汉、太原、长沙等热门线路，抢票开始10分钟后，这些线路的高铁、动车的余票充裕，部分普通列车车票售罄。如：北京西到太原的T41次、北京西到长沙的Z77次、Z201次、Z285次列车卧铺车票均已经售罄。高铁、动车的车票充裕。上午10点，北京站春运首日车票开售；中午12点30分，北京南站春运首日车票开售。车票开售后显示，北京站开往哈尔滨的K349次、T17次、T47等普速列车卧铺均已售罄，动车车票剩余充足。
从昨天起，2019年铁路春运进入抢票期，铁路部门提醒旅客记好预购车票时间，错峰出行。
2019年1月4日，可以购买腊月廿八（2月2日）的火车票；2019年1月5日，可以购买腊月廿九（2月3日）的火车票；2019年1月6日，可以购买除夕（2月4日）的火车票；2019年1月7日，可以购买正月初一（2月5日）的火车票；2019年1月12日，可以购买正月初六（2月10日）的火车票；2019年1月30日，可以购买春运最后一天2019年3月1日的火车票。
明年1月5日0时起，全国铁路也将实施新的列车运行图，新开动车组列车276.5对，高铁运输能力较调图前将提升约9%。今年年底前，京哈高铁承德至沈阳段；新民至通辽高铁；哈尔滨至牡丹江高铁；济南至青岛高铁；青岛至盐城铁路；杭昌高铁杭州至黄山段；南平至龙岩铁路；怀化至衡阳铁路；铜仁至玉屏铁路；成都至雅安铁路等10条新铁路线开通，伴随着新线开通阜新、朝阳、承德、通辽、牡丹江、日照、连云港、盐城、雅安、丽江这些城市也将首次迎来动车。2019年春运，旅客回家将有更多的选择。（记者 王薇）
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