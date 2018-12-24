原标题：资本市场尽显“国际范” 四大角度细数对外开放升级

日前召开的中央经济工作会议，在对资本市场进行阐述时提到“打造一个规范、透明、开放、诱惑力、有韧性的资本市场”。

事实上，综观2018年的资本市场，对外开放，毫无疑问可以当选为核心关键词之一：A股“入摩”和“入富”、原油期货挂牌、铁矿石期货正式引入境外交易者、外资券商正式设立控股子公司……我国资本市场尽显“国际范”。

业界认为，中国资本市场的开放，显示出我国坚定不移扩大开放的信心和决心，在为全球资本投资带来更多投资机会的同时，也为我国资本市场发展带来更为广阔的未来。同时，我国资本市场正以快速而稳健的步伐走向世界。

“入摩”和“入富”

相继而来

北京时间2018年5月15日凌晨5时，MSCI公布了半年度指数成分股调整结果，234只A股被纳入美国明晟公司（MSCI）指数体系，纳入因子为2.5%，今年6月1日起生效。

MSCI指数是全球影响力最大的股票指数。MSCI的市场地位决定了一旦某个市场被纳入其指数，就有可能获得大量资金的青睐。

在业界看来，在金融开放市场化以及制度化的双重推动下，A股市场的全球配置价值在逐渐显现，全球资金的陆续进场是大势所趋。A股成功“入摩”，有利于把海外成熟的市场治市经验引进来，同时也可以从一定程度上促进A股市场的价值投资行为，加快价值投资理念的深入人心。

值得关注的是，“入摩”之后，富时罗素（FTSE Russell）9月27日宣布，将A股纳入其全球股票指数体系，分类为次级新兴市场，2019年6月份开始生效。

中国证监会副主席方星海在当天举行的“富时罗素2018年中国A股评估结果新闻发布会暨研讨会”上表示，A股成功纳入富时罗素指数可以说是水到渠成，符合各方期待，是中国资本市场国际化进程中又一具有里程碑意义的盛事，有利于进一步引入境外长期资金、改善A股投资者结构，进一步提升A股市场国际化水平和资源配置效率。

富时罗素首席执行官马克·麦思平称，此次中国A股的纳入反映了改革开放以来中国经济尤其是股票市场取得的长足发展。

首家外资控股券商

花落瑞银

11月30日，中国证监会发布消息称，于近日依法核准UBS AG增持瑞银证券有限责任公司的股比至51%，核准瑞银证券有限责任公司变更实际控制人。

这是修订后的《外商投资证券公司管理办法》发布实施后，中国证监会核准的首家外资控股证券公司。

在业界看来，这是资本市场对外开放的关键一步，是证券行业迎来充分竞争的分水岭。

今年4月28日，证监会正式发布修订后的《外商投资证券公司管理办法》。《外资办法》明确，允许外资控股合资证券公司；逐步放开合资证券公司业务范围；统一外资持有上市和非上市两类证券公司股权的比例；完善境外股东条件；明确境内股东的实际控制人身份变更导致内资证券公司性质变更相关政策。

5月2日，瑞银集团向中国证监会申请将瑞银证券的股权比例从24.99％增至51％，成为首家在中国内地申请控股证券公司的外资机构。

此后，包括野村控股株式会社、

J.P. Morgan Broking （Hong Kong） Limited等也相继向中国证监会提交了设立外资投资证券公司的申请材料，拟持股51%。

业内人士表示，《外资办法》允许合资券商由外资股东控股，放开了对其业务范围的限制，此举有利于引入境外机构先进经验，引入专业能力、促进良性竞争，提升我国证券行业的整体发展水平。

直接对外开放元年

期货市场开局良好

11月30日，PTA期货引入境外交易者启动仪式在郑州商品交易所举行。

PTA期货是我国期货市场第一个化工品种，是第一个引入境外交易者的化工品种，也是继原油、铁矿石期货之后的第三个国际化期货品种。此举意味着我国期货市场对外开放又向前迈出一步。事实上，今年以来，我国期货市场的对外开放可谓成绩显著。

“今年是期货市场直接对外开放的元年，开局良好。原油、铁矿石期货国际化运行已半年有余，市场总体运行稳健，境外交易者有序参与，功能发挥初显。”方星海称。

在大连商品交易所总经理王凤海看来，中国期货市场对外开放的目的是更好的发挥期货市场在全球产业避险和定价方面的积极作用。

华泰期货总裁徐炜认为，原油、铁矿石、PTA期货品种对外开放，是中国金融要素市场创新开放、积极融入全球经济进程的重要尝试，也是中国顺应国际市场深刻变革的必然选择。

期货市场对外开放步伐的加快，得益于政策的支持。今年3月13日，中国证监会等三部门印发《关于支持原油等货物期货市场对外开放税收政策的通知》，对境外投资机构不征收企业所得税；经国务院批准对外开放的其他货物期货品种，按照通知规定的税收政策执行。8月24日，中国证监会发布实施《外商投资期货公司管理办法》，允许符合条件的境外投资者持有境内期货公司股比不超过51%，3年后股比不受限制。

沪伦通

静候发令枪响

沪伦通“通车”，只剩临门一脚。

沪伦通是深化中英金融合作，扩大我国资本市场双向开放的一项重要举措。作为A股市场与境外市场互联互通的重要举措，沪伦通将连接起相距超过9200公里的上海证券交易所和伦敦证券交易所。

沪伦通是上海和伦敦两地满足一定条件的上市公司，到对方市场上市交易存托凭证的模式。投资者参与存托凭证交易结算的模式与股票类似，同时参照国际通行做法，沪伦通存托凭证与基础股票间可以相互转换。利用基础股票和存托凭证之间的相互转换机制，打通两地市场的交易。

对此，上交所相关负责人举了个形象的例子：沪深港通是两地投资者互相到对方市场直接买卖股票，“投资者”跨境，但产品仍在对方市场。而“沪伦通”是将对方市场的股票转换成DR到本地市场挂牌交易，“产品”跨境，但投资者仍在本地市场。

在监管部门的紧密筹备下，如今，沪伦通的一系列监管规定、配套规则都已经落地，静候发令枪响。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，沪伦通是沪港通与深港通的升级版。它在两地股票可直接双向交易的基础上首次推出DR，这是一次全新的跨越，是中国资本市场对外开放的一个重要里程碑。因此，沪伦通的开通，尤其是双向挂牌的DR，将开启A股市场对外开放的新时代。(记者 朱宝琛 )

(责编：杨曦、仝宗莉)