原标题：各种口红机、福袋机几十元玩一次 惊喜就会来敲门？

几十元玩一次，惊喜就会来敲门？

杭城商场、影城出现各种口红机、福袋机

算不算赌博？目前法律对此尚无明文规定

“哎呀又差一点点，再来一次再来一次！”

西溪银泰中庭，一台口红机前站了两对情侣。一对玩，一对观战，男生负责闯关，女生负责加油。15元玩一次，三关闯过，就能获得一支大牌口红。于是，只见男生手心冒汗，女生亢奋紧张。两人不达目的不甘心，已经花了150元。

经济学中，有一个名词，叫“口红效应”。意思是，经济越低迷，口红越好卖。

如今，杭城的各大商场、影院，都出现了口红机的身影，是经济不好了？不至于。

按加盟商的说法，这些口红机，包括同样在市场上流行起来的福袋机、升级版娃娃机，是戳中大家的娱乐消费心理，以短平快的特点，博得了市场欢迎。

有人玩了几百元也没中

几十个格子里，是各种品牌各种色号的口红，其中还有不少是极难买到的“网红款”，这样的诱惑是不是不太好抵御？最近，商场、影院里出现了各种形式的口红机，虽然品牌不同，但是玩法相近，且看起来还挺好过关的。

比如西溪银泰城的这台，玩的是“见缝插针”，一块饼干会不断旋转，玩家需要在旋转放缓的间隙，按钮发射出“口红针”，一共三关，每关的针数量不同，三关全都闯过，就能获得心仪的口红，玩一次15元。记者尝试了一下，玩了4轮，也就是60元，还没能闯关成功。“还挺难的，尤其最后一关，速度很快，一不小心就射偏了。”现场银泰的一位工作人员说，通常来玩的都是两个人，其中情侣最多。中奖概率不算高。

除此之外，记者还在湖滨银泰、城西银泰、各大影城，都有见到口红机的身影，据说，如今口红机除了在一二线城市遍地开花，还在三四线城市的综合商场、KTV中，显露身影。

其实，除了口红机，最近还有其他的“游戏机”在各大商场影城中出现，比如福袋机、惊喜魔盒、生鲜娃娃机等，堪称夹娃娃机的升级版。

“我们家楼下的超市里，有夹大龙虾的娃娃机，我女儿作业做得累了就跑下去玩一会儿，还夹到过不少呢。”家住城西的罗先生表示，没想到现在的年轻人都这么会玩，连龙虾都能拿来抽奖。

这还不算什么，更刺激的是福袋机。化妆品、玩偶、数据线等电子产品，什么都有可能是惊喜。就像一盒巧克力，你永远都不会知道下一颗是什么味道。

福袋机内是价值不等的福袋，但外包装一致，几十元玩一次，顾客付款后福袋会自动从货架上降落到福袋出口，直接取走打开后就能获得惊喜。抖音上有款很火的“幸运盒子”有人拆出iPhone XS Max，也有拆出小米手环和香水口红的，平均每条抖音点赞量上千，最高一条点赞近40万。

当然，礼品的价格也有可能大大低于你付出的金额。有不少网友就表示，自己抽到的更像是“三无产品”、地摊货。

其实，在日本，福袋机已经不是什么新鲜事物，随着2017年大规模进入中国市场，福袋机的生意，也被许多人看好，被视为娃娃机的升级版，自动售货机的简化版。

短平快产品吸引投资

“好奇——围观——看到别人的惊喜——被感染——自己消费，这就是口红机、福袋机所带来的连锁消费反应。如何通过惊喜的传递去唤醒购买冲动，是这门生意的重中之重。”加盟商李先生私下告诉记者，口红机、福袋机如今还有了一体机模式，也就是在同一台机子上，既可以玩口红游戏，也能抽福袋，将线上“锦鲤”风玩到线下。

而加盟，看中的就是其短平快的特点——投资少，回报快。

上海一家名为“惊喜魔盒”的加盟书上介绍，一台惊喜魔盒的占地面积，仅0.7平方米，支持微信和支付宝支付，加盟商只需将设备与自己的账号绑定，就可以在后台收款和了解销售情况。而前期的加盟方式，被称为“租赁加盟”，加盟三年后，设备的所有权才归加盟商所有。加盟1~9台设备的，月租金1200元，另需押金6000元，租一年的费用也就是20400元。也就是说，第一年，加盟商的9台机子要赚超过2万元的利润才能盈利。

难吗？这家公司给记者算了笔账。一台机子的成本是租金1200元，场地租金1000~2500元，各类原材料成本是14625元，按日均销量25次，销售单价30元计算，月均销售22500元，也就是说，月利润为四五千元。理想状态下，年利润六万元左右，回本周期4~5个月。

从李先生给记者看的后台账目数据显示，他的一台机器，从12月14日开始投入杭州某市场至12月19日，总营收13390.8元，总订单数853笔。“还不错，但也不是所有的投放都能赚钱。”他透露，口红机相较福袋机，利润要低些，使用频次也更低，如果投放地点选择不当，就几乎不赚钱。“业内不少做投资的朋友，都投了些机器，快速回本赚钱，不管它可以流行多久。”

算不算赌博？

这算不算赌博？相信很多读者看完上面的文章后会问。对此，记者采访了杭州某律师，他表示，目前法律上还没有明文规定可以对口红机、福袋机是否涉嫌赌博作出判断。

如果从是否为赌博机的角度看，目前法律对赌博机的性质认定是：设置具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备，并以现金、有价证券等贵重款物作为奖品，或者以回购奖品方式给予他人现金、有价证券等贵重款物组织赌博活动的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为。口红机和福袋机不符合以上条件。

而严格意义上来说，口红机和福袋机属于线上游戏，如果按线上赌博来判断，目前的法律规定是：以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理、接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。口红机和福袋机也都算不上。（记者 朱银玲）

(责编：杨曦、仝宗莉)