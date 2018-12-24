商务部祭出消费升级政策组合拳
预计2019年消费增速达9%，有望继续成为经济增长第一引擎
12月22日，在全国商务工作会议上，商务部再次祭出消费升级政策组合拳。商务部部长钟山表示，前三季度消费对经济增长贡献率达78%，消费对经济贡献加大。2019年将认真落实中央经济工作会议部署，促进形成强大国内市场。从创新流通方式、优化消费环境、扩大商品和服务供给等方面，全面推出促进消费升级举措。
“明年来看，尽管受到一些不利因素的影响，消费增长承受一定压力，但消费市场发展仍具备许多有利条件，稳健发展的基本面没有改变，消费升级的大趋势没有改变，长期稳中向好的总势头没有改变。” 商务部市场运行司副司长王斌说，综合研判，预计2019年社会消费品零售总额将增长9%左右，消费贡献率在65%左右，有望继续成为经济增长的第一引擎。
王斌表示，2019年将推进步行街升级改造，加快国际消费中心城市培育建设，打造中高端消费新增长点；健全农村现代流通网络体系，推动电子商务向农村地区延伸覆盖，促进农村消费；同时还将创新流通方式、优化消费环境、扩大服务供给。
在电子商务方面，电子商务司司长骞芳莉表示，今年商务部已经多举措支持电商消费再升级，明年还会建设更好的消费环境。2019年将抓紧研究《电子商务法》相关配套法规，营造更优的网络消费环境；积极打造有影响力的网络品牌，培育网络消费新增长点，打造更实的消费促进举措；邀请更多电商供应商参加第二届进口博览会，促进对接、成交，继续深入推进“丝路电商”，释放更多的进口消费潜力。
在汽车消费方面，市场建设司司长郑书伟表示，受宏观经济下行压力加大、居民收入增速放缓消费信心不足、乘用车购置税优惠政策退出等因素影响，预计2018年全年汽车销售将出现多年来的首次下滑。
“下一步，我们将从汽车流通全链条着眼，积极推进汽车流通改革，推动汽车市场加快实现高质量发展，稳住汽车消费，促进形成强大国内市场。”郑书伟透露。
在优化消费环境方面，市场秩序司司长宗长青表示，2019年，将着力加强商务信用体系建设，着力推进重要产品追溯体系建设，着力提高事中事后监管能力，持续优化消费环境和营商环境。（记者 王文博）
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